Logomossa välipäivinä joulusirkusta

ArtTeatro ja Sunborn Live tuovat sirkuksen taikaa Logomon Teatro-saliin joulun välipäivinä. Viime vuonna Logomossa ihastuttanut ja yleisönsä hurmannut Circus White osoitti, että Turussa on tilausta joulusirkusperinteelle. Tänä vuonna sirkus palaakin Logomolle joulun välipäivinä uudistetun Circus White Xmas -esityksen muodossa. Show on suunnattu koko perheelle, ja esityksiä on päivittäin ke-la 26.-29.12.

Turun seudulle oma joulusirkusperinne

ArtTeatron ja Sunborn Liven yhteistyö alkoi viime syksynä, jolloin Circus White -esitys keräsi yhteensä yli 1500 kävijää Logomon Teatro-saliin. Yleisön palaute oli yksiselitteisen kannustavaa - laadukkaalle sirkukselämykselle on tilausta. "Joulusirkus on mm. Helsingissä ja Keski-Euroopassa merkittävä traditio, ja haluammekin juurruttaa vastaavan perinteen myös tänne Turun seudulle. Ja ArtTeatro on siihen juuri oikea kumppani", Sunborn Liven tapahtumatuottaja Pietu Sepponen kertoo.

Elämyksiä koko perheelle

Circus White Xmas -showssa yhdistyvät live-musiikki ja kansainvälisten sirkustähtien koskettavat, koomiset ja jännittävät ohjelmanumerot sekä tietysti joulun tunnelma. Artistit taituroivat huimia voltteja katonrajaan viritetyllä trapetsilla sekä notkeutta ja voimaa vaativia akrobaattisia temppuja niin maassa kuin yhdellä kädellä tai jalalla pään päällä. Rooleissa nähdään mm. ArtTeatron perustajat, maailmanmestariakrobaatti Slava Volkov ja Cirque du Soleil -trapetsitaiteilija Pauliina Räsänen.

"Circus White Xmas on oodi valolle, varieteelle sekä joulun taialle" - Räsänen kuvailee esitystä. Vaikka jännistystäkin on luvassa, esitys on suunnattu koko perheelle. "Eikä haittaa, vaikka olisi nähnyt myös viimevuotisen esityksemme Logomossa - noin puolet tämän joulun showsta on uutta, ennennäkemätöntä materiaalia", hän vinkkaa. Tälläkin kertaa lavalla nähdään Pauliina, Slava ja muusikko Corinne Kuzma, ja uusina elementteinä mukaan on otettu erityisesti komediaa, klovneriaa ja tolppa-akrobatiaa. Teema on edelleen jouluaiheinen kuvaelma ”White”, jossa taiteillaan valon, varjon, lumen ja jään maailmassa.

Tapahtuman tiedot:

ArtTeatro & Sunborn Live esittää: Circus White Xmas

Esiintyjät:

- Juha-Matti Eskelinen, tolppa- ja ilma-akrobatia, Suomi

- Slava Volkov, pariakrobatia, jättikuution manipulaatio, Suomi/Venäjä

- Pauliina Räsänen, ilma-akrobatia, pariakrobatia, ohjaus, Suomi

- Corinne Kuzma, chanson, haitari, Pariisi

- Kasyan Rivkin, komedia, klovneria, Pietari

- Elena Saidkova, komedia, karakteeri, klovneria, Pietari/Pariisi

Esitykset:

Ke 26.12., To 27.12., Pe 28.12., La 29.12.

Teatro-sali, Logomo, Turku

Esitykset klo 19.00, paitsi la 29.12. klo 14 sekä klo 19.

Liput 37,50€ (aikuiset), 27,50€ (alle 12-vuotiaat)

Lippupiste: https://goo.gl/n3kZ95 (mahdollisesti jäljellä olevia lippuja saa myös ovelta)

Lisätiedot:

Pietu Sepponen / Sunborn Live

puh. 044 556 6113

pietu.sepponen@sunborncatering.com