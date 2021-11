Logoterapiasta apua tarkoituskeskeisiin häiriöihin

Kansainvälinen tutkimus selvittää median roolia koronaviestinnässä 3.11.2021 07:45:00 EET | Tiedote

Koronapandemia on pistänyt kriisiviestinnän koetukselle ennen näkemättömällä. Millainen on uutismedian osa tässä globaalissa näytelmässä? Kuinka virallinen koronaviestintä on vaikuttanut kansalaisten asenteisiin, tunteisiin ja esimerkiksi rokotusaktiivisuuteen? Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, joka selvittää tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien roolia kuuden maan koronaviestinnässä.