Lohen poikastuotanto historiallisen runsasta Tornion- ja Simojoessa

Uusimmat hintatilastot kertovat maa-, metsä- ja kalatalouden hinnoista ja kannattavuudesta 15.11.2017 09:00 | Tiedote

Luonnonvarasektorin laskusuhdanteinen hintakehitys ja erityisesti maatalouden heikko kannattavuus on puhuttanut paljon viime aikoina. Hintatilastojen tuore verkkojulkaisu kertoo, millainen tuotanto on yhä säilyttänyt kilpailukykynsä, ja mikä ala on syvimmin kriisin kourissa.