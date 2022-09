Lohtua ja selviytymisen työkaluja elämän tuomiin luopumisen hetkiin

Marika Rosenborg: Luopumisen kauneus – Kirja hellittämisestä ja hyväksymisestä

Ilmestyy 8.9.

Luopuminen voi olla vaikeaa tai helpottavaa. Yleensä se on sitä kivuliaampaa, mitä merkityksellisempi asia meille on kyseessä. Hyvästien paino saa meidät näkemään, miten tärkeä tapahtuma tai ihmissuhde on meille ollut.

Luopuminen on prosessi, jossa keskeistä on olla myötätuntoinen itseä kohtaan. Joudumme vaikeuksiin, jos välttelemme hankalia tunteitamme. Pääsemme varmemmin eteenpäin kun pyrimme ottamaan vastaan elämän asettaman haasteen kohtaamalla sen rohkeasti kaikkine väreineen. Aika hoitaa, mutta sillä on merkitystä kuinka me sen käytämme.

Luopumisen kauneus – Kirja hellittämisestä ja hyväksymisestä kertoo luopumisesta ja muutoksiin sopeutumisesta elämänkaaren eri tilanteissa. Se rohkaisee kohtaamaan luopumiseen liittyvät tunteet, mutta välttämään heittäytymistä niiden vietäväksi. Kirja tarjoaa työkaluja vaikeiden tunteiden kohtaamiseen ja omaan henkilökohtaiseen kasvuun.

Kirja puhuttelee sekä elämän käännekohdissa että tavallisessa arjessa, esimerkiksi yksinäisyyden, sairastumisen, eron, lasten lähdön ja kuoleman hetkillä. Kiitollisuus, hyväksyntä ja myötätunto kantavat silloin yli vaikeiden hetkien. Kirjassa on myös harjoituksia liittyen luopumisen teemoihin.

Marika Rosenborg käsittelee aihetta myös omien elämänkokemustensa kautta. Erityisesti tilaa kirjassa saavat isän kuolema, vaikeat ihmissuhteet ja lasten muuttaminen pois kotoa aikuistuttuaan.

Helsinkiläinen Marika Rosenborg on terapeutti ja tietokirjailija, joka uskoo kohtaamisten voimaan. Hän pitää yksityis- ja parivastaanottoa Helsingin Vallilassa, työ on hänelle kutsumus ja intohimo. Lasten muutto pois kotoa antoi erityisen sysäyksen Luopumisen kauneus -kirjan kirjoittamiseen.

Aiemmat kirjat:

Sinä selviät kyllä – erovuoden matkaopas. Otava, 2018

Uusperheen käsikirja. (&Tarja Törmänen). Otava 2019

Te selviätte kyllä – mahdollisuuksien parisuhde. Otava, 2020

