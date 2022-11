Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva onnekkaimmat Eurojackpot-kunnat

Loimaa on euromääräisessä onnekkuudessa Suomen ehdoton ykkönen. Yhteensä Loimaalle on osunut Eurojackpotin 10-vuotisen historian aikana yli 125 miljoonan euron edestä suuria, yli 100 000 euron voittoja. Reilun 13 000 täysi-ikäisen asukkaan kaupunki pomppasi kertaheitolla yhdeksi Euroopan onnekkaimmista Eurojackpot-paikkakunnista, kun siellä voitettiin kierroksella 6/2018 90 miljoonan euron päävoitto, joka oli tuolloin Eurojackpotin maksimipotti. Voiton nappasi viiden osuuden porukka, joka oli pelannut Loimaan Prismassa. Ilman Veikkaus-korttia pelattua voittoa ei kuitenkaan lunastettu useaan kuukauteen, ja mediassa ja kahvipöydissä ympäri Suomea ehdittiinkin pohtia mitä erilaisimpia teorioita sille, mitä voitolle tai voittotositteille oli tapahtunut. Lopulta porukka lunasti voittonsa lähes kolme kuukautta arvonnan jälkeen.

– Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, eräs porukan jäsenistä kommentoi Veikkaukselle.

Loimaan onni ei loppunut tähän, vaan kierroksella 35/2020 paikkakunnalle jysähti taas ja tällä kertaa voitto oli pelattu kilpailevassa hypermarketissa, Loimaan K-Citymarketissa. Citymarketissa pelannut henkilö nappasi itselleen 34,9 miljoonan euron voiton. Tässäkään tapauksessa peliä ei oltu pelattu tunnistautuneena, ja voittajalla meni viikko ennen kuin hän tajusi olevansa voittaja.

– Lueskelin uutisia viikolla ja niissä kerrottiin voittopaikka ja se, että pelatessa ei ole käytetty Veikkaus-korttia. Sellainen pienenpieni toivonkipinä heräsi, että olisinkohan se minä. En kuitenkaan lähtenyt asiaa heti selvittämään vaan annoin ajan rauhassa kulua, mies kertoi Veikkaukselle.

Päävoittojen lisäksi Loimaalle osui noin 184 000 euron voitto kierroksella 21/2022 ja 150 000 euron voitto 43/2014.

Voitot näkyvät paikkakunnan pelaamisessa

Kun paikkakunnalle osuu iso voitto, pelaaminen lähes poikkeuksetta piristyy ainakin joksikin aikaa. Se, kuinka paljon suuri voitto yleensä vaikuttaa pelaamisinnokkuuteen paikkakunnalla, riippuu erityisesti voiton suuruudesta sekä paikkakunnan koosta.

– Yleisesti voisi sanoa, että mitä pienempi paikkakunta, sen enemmän paikkakunnalle osuneella voitolla on vaikutusta. Voitto nostaa pelaamisinnostusta yleensä korkeintaan muutaman kuukauden ajan. Näin kävi myös Loimaalla, jossa Eurojackpotin pelaaminen kasvoi parin kuukauden ajaksi kummankin voiton jälkeen, arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes arvioi.

Loimaan poikkeuksellisella onnekkuudella on saattanut olla pidempiaikaisempaakin vaikutusta pelin suosioon paikkakunnalla. Vuonna 2021 täysi-ikäiset Loimaalla kuluttivat Eurojackpotiin keskimäärin 38 euroa* vuodessa, kun koko maan keskiarvo oli 30 euroa täysi-ikäistä suomalaista kohden. Kaikkia Loimaalla pelattuja Eurojackpot-rivejä eivät kuitenkaan välttämättä ole pelanneet loimaalaiset.

– On hyvin tavallista, että ohikulkijatkin pysähtyvät pelaamaan sellaisilla paikkakunnilla ja pelipaikoissa, jotka ovat saaneet erityisen onnekkaan maineen. Esimerkiksi sekä Eurojackpotissa että Lotossa ennätyspotit napannut Siilinjärvi on esimerkki paikkakunnasta, jossa kerrotaan monien ulkopaikkakuntalaistenkin haluavan kokeilla onneaan, viestintäpäällikkö Pipsa Öhman Veikkaukselta kertoo.

Siilinjärven voitto yhä Suomen suurin

Siilinjärven kuuluisin voitto on tietysti sinne vuonna 2019 osunut Eurojackpotin 91,9 miljoonan euron voitto, joka osui 50 osuuden porukalle. Se on edelleen suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto, mutta tilanne voi muuttua pian, sillä viime maaliskuusta lähtien Eurojackpotin maksimipotti on ollut 120 miljoonaa euroa. Ennätysvoiton lisäksi Siilinjärvelle on osunut Eurojackpotista noin 609 000 euron voitto kierroksella 48/2018 ja 272 000 euron voitto kierroksella 8/2015.

Noin 4000 täysi-ikäisen asukkaan Teuva pitää onnekkuustilastossa kolmatta sijaa. Tälle sijalle kunnan nostaa sinne osunut Eurojackpotin 21,3 miljoonan euron päävoitto kierroksella 39/2013.

Jos unohdetaan eurot ja tarkastellaan yli 100 000 euron voittojen lukumäärää** suhteessa asukaslukuun, Siilinjärvi on kuntien ykkönen 53 voitollaan. Toisella sijalla on 12 voiton Akaa, jonne osui Eurojackpotin 57,3 miljoonan euron päävoitto kierroksella 14/2014. Voitto osui 10 osuuden työporukalle. Lisäksi Akaaseen osui 237 000 euron voitto kierroksella 15/2022 ja 165 000 euron voitto kierroksella 48/2017. Kolmannelle sijalle nousee reilun tuhannen asukkaan Kaskinen, jonne osui noin 465 000 euron voitto kierroksella 50/2014.

*Luvun laskemisessa on käytetty laskennallista pelikatetta. Pelikate tarkoittaa summaa, josta maksetut voitot on vähennetty, eli käytännössä luku kertoo sen, kuinka paljon täysi-ikäinen asukas laskennallisesti keskimäärin hävisi Eurojackpotiin vuonna 2021. Luvussa on huomioitu sekä kunnan asukkaiden nettipelaaminen että kunnan alueella sijaitsevissa myyntipaikoissa tapahtuva pelaaminen.

**Porukkavoittojen osuudet lasketaan yksittäisiksi voitoiksi.

