Loimaalaisopiskelijan mukaan tarttui kauppareissulla muutakin kuin salsaa – nimittäin 250 000 euron päävoitto Casino-arvasta

Loimaalla asuvan miesopiskelijan salsanostoreissu sai jännittävän käänteen, kun Casino-arvasta paljastui päävoittoon oikeuttavat kolme 250 000 euron rahasummaa.

Loimaalla asuva opiskelija tarvitsi lauantaina 4.11. tortilloihin salsaa, jota hän poikkesi kotimatkalla ostamaan läheiseen K-Marketiin. Samalla hän päätti huvin vuoksi ostaa 5 euron hintaisen Casino-arvan.

Tapansa mukaan mies raaputti arvan jo heti kaupassa – eikä ollut uskoa silmiään.

– Raaputin Casino-arvan viimeistä peliä, sitä, jossa pitää löytää kolme rahasummaa. Ensin raaputin esiin kolme vasemmanpuolimmaista ja sitten kolme oikeanpuolimmaista summaa, mies kertoo ja jatkaa:

– Minulla oli kaksi 250 000 euron summaa jo esillä, kun aloin raaputtaa viimeistä kohtaa. Tuumasin, että jaha, siinä on 25 000 euroa eikä taaskaan tullut mitään voittoa. Raaputin summan kuitenkin loppuun asti ja oli pakko katsoa sitä monta kertaa. Se oli kuin olikin kolmas 250-tonninen!

Mies meni arpa kädessään takaisin kassalle ja kysyi, että mitäs nyt tehdään. Myyjä kertoi pienen pohdinnan jälkeen, että voitto tulee lunastaa Veikkauksen suurvoittajien palvelupisteestä Helsingistä. Niinpä mies soitti Veikkauksen asiakaspalveluun.





”Täytyy olla jokin virhe”

Voitosta tietää opiskelijan perhe.

– Isä totesi ensimmäisenä, että arvassa täytyy olla jokin virhe, voittaja naurahtaa.

Mies säilytti 250 000 euron arvoista pahviarpaa lipaston ylälaatikossa. Nyt voittorahat ovat kuitenkin visusti tallella opiskelijan pankkitilillä. Mutta kuinka pitkään? Voittajalla on muutama suunnitelma rahojen varalle jo takataskussa.

– Haaveissa olisi oma talo, uusi auto ja ehkäpä matka Jenkkeihin, mies luettelee Veikkauksen voittajakahveilla.

Ahkera opiskelija on käynyt opintojensa ohella paljon töissä ja aikoo jatkaa työntäyteistä elämäntyyliään arpavoiton jälkeenkin.

– Nyt voin toteuttaa haaveitani nopeammin, mutta työnteko on minulle edelleen erittäin tärkeää.





Casino-arvassa kolme erilaista peliä

Casino-arvassa on kolme peliä. Arvan ensimmäinen peli on Ventti, jossa arvan raaputtaja pelaa jakajan kortteja vastaan. Jos jonkin korttiparin yhteenlasketuista summista on suurempi kuin jakajan käden korttien summa, voittaa pelaaja voittoruudussa olevan rahasumman.

Toisessa pelissä etsitään kahta samaa symbolia vaakariviltä.

Kolmannessa pelissä voi voittaa kahdella eri tavalla. Jos raaputuspinnan alta löytyy kolme samaa rahasummaa, raaputtaja voittaa kyseisen rahasumman. Jos taas pelistä löytyy kolme euro-merkkiä, arvalla voi osallistua yhteen lisäarvontaan ja voittaa 1 000 euroa.

Casino-arpa maksaa 5 euroa. Casino-arvasta on myös 10 euron arpa, jonka päävoitot ovat 500 000 euroa.