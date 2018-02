Loimaasta tuli hetkessä miljoonakaupunki – Suomen palautusprosentti Eurojackpotissa tänä vuonna yli 200

Yleensä niin rauhallinen Loimaa oli lauantaina huomion keskipisteenä kaupungissa pelatun 90 miljoonan euron Eurojackpot-rivin vuoksi. Voittopelin myyntipaikkaan Prismaan tultiin kuin turistikohteeseen ottamaan kuvia voittokyltin ääressä. Jättivoitto nosti Suomen tämän vuoden Eurojackpotin palautusprosentin yli 200:aan.

Vuonna 2012 avatun – samana vuonna käynnistyi Eurojackpot - Prisman palvelupäällikkö Terhi Marku ja myyntipäällikkö Tanja Raikaa antoivat lauantaina haastatteluja koko päivän.

- Kuvia on otettu tässä voittokyltin edessä kymmeniä. Tavallista enemmän on ollut ulkopaikkakuntalaisia liikkeellä. Eniten on kysytty, onko voittajista tietoa, kaksikko kertoo rutiinilla.

Tietoa ei ole, ei myöskään Veikkauksessa. Voittajat sulattelevat vielä onnenpotkuaan. Joillakin on huomassaan viisi voittotositetta, joista kunkin arvo on 18 miljoonaa euroa.

Loimaan tietää lähestyvän, kun näkee jättimäisen viljasiilon aavojen peltojen keskellä. Siilon lisäksi kaupunki tunnetaan lentopalloseura Hurrikaanista, koripalloseura Bisonsista ja maaseutumuseo Sarasta.

Millainen mahtaisi olla loimaalainen suurvoittaja? Terhi Marku antaa huittislaisena ja satakuntalaisena varsinaissuomalaisen Tanja Raikaan kertoa.

- Tämä on pieni maaseutupaikka, jossa melkein kaikki tuntevat toisensa. Arvelen, että voittajat menevät maanantaina normaalisti töihin ja elelevät hissukseen, ennustaa Raikaa.

Ohi kulkevat ihmiset onnittelevat ja kyselevät kakkukahveista. Sellaiset on tulossa, mutta asia vaatii valmistelua. Veikkaus on myös luvannut järjestää ilotulituksen loimaalaisille. Senkin ajankohta selviää myöhemmin.

Suomalaisten satumainen onni jatkuu

Suomella on ollut Eurojackpotissa satumainen onni. Siitä kertoo palautusprosentti eli se, paljonko voittoja on tullut pelattua euroa kohti. Loimaan infernaalisen jättivoiton ansiosta sinivalkoinen palautusprosentti nousee omiin korkeuksiinsa.

Vuosi Pelivaihto Voitot Palautus-% 5+2-voittoluokan voittojen summa 2012 60 396 830,00 16 505 664,00 27,3 % 0,00 2013 106 443 770,00 79 515 781,50 74,7 % 50 797 223,90 2014 160 513 668,00 183 152 331,00 114,1 % 136 230 505,30 2015 222 864 446,00 166 728 145,20 74,8 % 108 285 171,70 2016 251 652 334,00 103 867 986,10 41,3 % 29 379 323,30 2017 213 857 080,00 231 430 833,90 108,2 % 175 046 218,30 2018 46 702 186,00 106 905 976,80 228,9 % 90 000 000,00 Yhteensä 1 062 430 314,00 888 106 718,50 83,6 % 589 738 442,50