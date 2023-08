Lokakuussa avataan Konepajan alueen The Train Factoryssa täysin uudenlainen Super Bario pelibaarimaailma

Super Bario ei ole tavallinen baari, tai vain baari. Super Bario on kohtaamispaikka, jossa niin kovan luokan pelaajat, harrastelijat kuin ensikertalaisetkin pääsevät jakamaan hetkiä yhdessä pelien parissa. Kuvittele paikka, jossa ihmiset laittavat kaikki taitonsa likoon kiihkeissä turnauksissa ja lautapeliharrastajat sukeltavat mukaansatempaaviin seikkailuihin.

Super Bario tulee olemaan peliparatiisi, joka on antaumuksella suunniteltu täyttämään jokaisen pelaajan toiveet. Tämä valloittava peli- ja baarikokemus lupaa tuoda illanviettoihisi uutta jännitystä, intensiivisiä pelikokemuksia, sekä uskomattomia muistoja jaettavaksi ystävien kesken

Super Bario on täynnä uusimpia pelikonsoleita, huippuluokan VR-laitteita ja kilpa-ajosimulaattoreita. Kaikki tämä videopeliteemaisessa sisustuksessa luoden ilmapiirin, jossa tuntuu kuin astuisi itse pelin sydämeen.

"Me The Train Factoryn kehittäjinä ja omistajina toivotamme koko peliyhteisön tervetulleeksi. Olemme innoissamme ja otettuja, että Super Bario valitsi juuri The Train Factoryn” toteaa toimitusjohtaja Cameron Sawyer.

Yli satavuotiaasta historiallisesti arvokkaasta teollisuusalueesta on vaihe vaiheelta kehittymässä kaupunkilaisten uusi ”olohuone”. Jo nyt alueella toimii Kansallisteatterin Vallilan teatteri, Bille Beinon padell, Motivus kuntokulbi, Eagle Club Golfsimulaattori, Kaurismäen Corona baari ja biljardi, Lidl… Kehitys jatkuu vahvana ja koko alue tulee olemaan valmis vuoden 2024 kesään mennessä.