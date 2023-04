Lomarengas laajentaa Saariselällä

Saariselän Keskusvaraamo Oy:n vuokramökkien majoitusmyynti siirtyy liiketoimintakauppana Lomarengas Oy:lle 1.6.2023 alkaen. Kaupan myötä 250 vuokramökkiä ja huoneistoa siirtyy Lomarenkaalle, jonka kohdemäärä Saariselällä nousee noin sadasta kohteesta 350 kohteeseen.





Yhteinen tavoite: lisää varauksia ja asiakkaita Saariselälle

”Olemme tästä kaupasta todella innoissamme. Saariselkä on merkittävä matkailukohde Lapissa”, iloitsee Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen. ”Tavoitteenamme on kasvattaa varausmääriä Saariselällä. Saariselkä on jo nyt yksi kysytyimpiä hiihtokeskuskohteitamme ja uskomme hyvään menestykseen alueella”, Kohonen jatkaa.

Saariselän uudet kohteet saavat lisänäkyvyyttä. “Saariselän uudet vuokramökit tulevat varattaviksi Lomarenkaan kumppanuussivustoille, joita ovat muun muassa Booking.com ja Interhome. Tämä mahdollistaa myynnin kasvun tulevaisuudessa”, sanoo Kohonen.





Lomarengas vaalii paikallista läsnäoloa

”Paikallista palvelua ei missään nimessä tulla unohtamaan”, Kohonen teroittaa. ”Lomarengas avaa uuden paikallistoimiston Saariselälle ja tutut asiakaspalvelijat auttavat alueen mökinomistajia myös jatkossa. Olemme iloisia, että voimme olla vahvasti läsnä Saariselän matkailun kehittämisessä”, Kohonen kertoo.