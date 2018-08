Lomarengas laajentaa toimintaansa Levillä

Lomarengas Oy laajentaa toimintaansa ostamalla Levillä toimivan KRT-Yhtiöt Oy:n. Lomarenkaan kohteiden määrä Levillä lähes kaksinkertaistuu ja toiminta laajenee kattamaan vuokravälityksen lisäksi myös huollon ja siivouksen Levillä. Lomarengas-konserniin kuuluva Villi Pohjola tulee mukaan Lomarengas-Levi-kokonaisuuteen tarjoamalla alueella ohjelma- ja elämyspalveluita.

KRT-YHTIÖT OY OSAKSI LOMARENGAS-KONSERNIA

Suomen vanhin ja suurin vuokramökkien välittäjä Lomarengas Oy on ostanut Levillä toimivan KRT-Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Lomarenkaan jakelukanaviin siirtyy Levillä n. 130 vuokrattavaa mökkiä ja huoneistoa. Lisäksi KRT-Yhtiöiden huolto-, isännöinti- ja kiinteistövälitystoiminnot tulevat osaksi Lomarengas-konsernia. Lomarenkaalla on ennestään Levillä n. 140 vuokrattavaa kohdetta, joten KRT-kaupan jälkeen kokonaiskapasiteeti on jo n. 270 kohdetta. Lomarengas avaa Leville myös oman toimipisteen KRT-Yhtiöt Oy:n omistamaan liikehuoneistoon aivan matkailukeskuksen ytimeen.

”Lapin ja Levin vetovoima on edelleen kasvussa ja kysyntä vuokramökkeihin on suurta. Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola on tyytyväinen yrityskaupan myötä syntyvään tilanteeseen: ”KRT:n avulla saamme paljon kaivattua lisäkapasiteettia Leville ja myyntikanaviimme. KRT-Yhtiöt on perustajansa Risto Toivasen johdolla rakentanut 30-vuotisen toimintahistoriansa aikana hyvin toimivan konseptin, jossa mökinomistajille tarjotaan kokonaispaketti sisältäen vuokravälityksen, huollon ja siivouksen. Tulemme jatkamaan ja edelleen kehittämään KRT-konseptia ja integroimaan sen Lomarenkaan vahvaan kotimaiseen ja kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Uskon, että pystymme näin tuottamaan mökinomistajille lisää varauksia ja paremman tuoton sijoitukselleen”, toteaa Olkkola.

VILLI POHJOLA MYÖS LEVILLE

Lomarengas-konserniin kuuluva luonto- ja elämyspalveluja tarjoava Villi Pohjola Oy tulee mukaan Lomarengas-Levi kokonaisuuteen ja myös osaksi asiakas-palvelupisteen toimintaa. Toimitusjohtaja Olkkola korostaa myös nyt syntyvää uutta toimintamallia, jossa asiakkaille voidaan tarjota majoituksen lisäksi myös kattavat ohjelma- ja elämyspalvelut. ”Olemme jo pitkään suunnitelleet Villi Pohjolan kanssa yhteistä asiakaspalvelupistettä Leville. Varsinkin kansainväliset asiakkaamme haluavat valmiiksi järjestettyjä majoitus- ja ohjelmakokonaisuuksia, joita tämän järjestelyn jälkeen pystymme Levillä toteuttamaan”.

