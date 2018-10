Longinojan luontopolku avataan perjantaina 26.10.2018 klo 14

Longinojasta on tullut merkittävä taimenpuro Helsingin kaupungin tuella ja puroaktiivien uhrautuvalla talkootyöllä. Purolla ei saa kalastaa mutta vaelluskalojen bongauspaikkana se on verraton retkikohde. Talkootyönä on tehty myös puron varteen perjantaina 26. lokakuuta avattava Helsingin ensimmäinen taimenista kertova luontopolku.

Longinoja on osa Helsingin monipuolista puroverkostoa, Vantaanjoen ensimmäinen sivuhaara. Se kiemurtelee Koillis-Helsingissä Tapanilasta Malmille ja laskee Savelan kautta Vantaanjokeen. Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura Skes ry on kunnostanut Longinojaa puroaktiivi Juha Salosen johdolla jo 17 vuotta. Talkookunnostuksilla on saatu turvattua Suomenlahden uhanalaisen taimenen luontainen lisääntyminen Helsingissä, huipputuloksin. Puron varteen avataan Helsingin ensimmäinen taimenista kertova luontopolku, joka on tehty puroaktiivien ja kaupungin yhteistyönä. Malmilta Savelaan ulottuvalla kahden kilometrin mittaisella luontopolulla on pääopastaulut molemmissa päissä sekä 14 kohdetaulua. Keväällä 2019 Vantaanjoen päähän rakennetaan vielä eväidensyöntipaikka. Luontopolku kertoo mielenkiintoisella tavalla uhanalaisesta taimenesta sekä kaupunkipuron luonnosta ja sen suojelusta. Polun tekstisisältö on saatu puroaktiiveilta ja sen on jalostanut luontopolun muotoon Graafinen maanpiiri Oy, kuvittajana Seppo Leinonen ja tekstin jalostajana Auli Kilpeläinen. Longinoja-aktiivien ahkeran tiedotustoiminnan ansiosta puro onkin jo aikamoinen hittiretkikohde juuri nyt kun vaelluskaloilla on kutuaika. Kutu ajoittuu loka-marraskuun vaihteeseen ja kestää yleensä muutaman viikon. Hämärinä iltoina joenvarsi pilkuttuu taskulappujen valokeiloista, kun taimenia bongaillaan. Kalat voivat olla pituudeltaan jopa 90 senttisiä ja niitä voi nähdä runsaasti. Taimenia voi nähdä myös päiväsaikaan, mutta iltahämärissä ne ovat aktiivisimmillaan. Uhanalaisten taimenten kalastaminen on kielletty. Koska jotkut uhmaavat kieltoa helpon saaliin toivossa, turvaavat puroaktiivit taimenten kutupuuhat valvomalla puron varrella kudun aikana. Kaupunkiympäristön toimialasta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki avaa luontopolun. Hauen lisäksi myös taimenet ovat hänen kavereitaan. Avajaisissa on tarjolla pientä retkievästä. Puroaktiivit ovat paikalla ja neuvovat, miten taimenia kannattaa bongata. Opastetut kävelyt Longinojalla ovat perjantaina 26. lokakuuta klo 18.00 sekä keskiviikkona 31. lokakuuta klo 18.00. Kävelyille on vapaa pääsy. Lähtöpaikka on Haaga-Helian pysäköintipaikka, Latokartanontie 12.

Avainsanat HelsinkiLonginojataimentaimenpuro

