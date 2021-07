Lontoon Philharmonia-orkesterin ja Santtu-Matias Rouvalin vierailu Tampere-taloon ja Musiikkitaloon siirtyy toukokuulle 2022

Jaa

Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali johtaa Lontoon Philharmonia-orkesterin konsertit ensi vuonna Helsingissä ja Tampereella. Musiikkitalo ja Tampere-talo toteuttavat orkesterivierailun yhteistyössä. Konsertit oli määrä järjestää syyskuussa 2021, mutta koronatilanteesta johtuen konsertit siirretään toukokuulle 2022. Konsertit toteutuvat Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella.

Musiikkitalon konsertti toteutuu maanantaina 2.5.2022 ja Tampere-talon konsertti tiistaina 3.5.2022. Konsertit oli alun perin määrä järjestää lokakuussa 2020, mutta koronatilanne siirsi niitä jo tällöin vuodella.

– Kansainvälisten tähtiorkesterien vierailut ovat aina suuren yleisön merkkitapauksia. Myös kulurakenteensa puolesta meillä täytyy olla mahdollisuus koko yleisökapasiteetin käyttämiseen. Tällä hetkellä tästä ei ole riittävää varmuutta ja olemme orkesterin ja Musiikkitalon kanssa päätyneet konserttien siirtoon, sanoo Tampere-talon ohjelmapäällikkö Suvi Leinonen.

– Kiitämme lämpimästi yleisöä kärsivällisyydestä ja Jane ja Aatos Erkon säätiötä tuesta ja yhteistyöstä. Lontoon Philharmonia-orkesteri odottaa innolla Suomen vierailunsa toteutumista Santtu-Matias Rouvalin johdolla toukokuussa 2022, kertoo Musiikkitalon talous- ja kehityspäällikkö Robin Lindeberg.

Jo ostetut liput käyvät uusille konserttipäiville sellaisenaan. Jos uusi ajankohta ei sovi ja asiakas haluaa peruuttaa ostoksensa, lipun voi palauttaa 30.9.2021 mennessä. Ohjeet palautukseen löytyvät tapahtumajärjestäjien omilta verkkosivuilta sekä Musiikkitalon konserttiin liittyen Ticketmasterin ja Tampere-talon konserttiin liittyen Lippupisteen sivuilta.

Lontoon Philharmonia-orkesterin ja Rouvalin ensimmäisessä yhteisesiintymisessä Suomessa solistina loistaa maailman konserttilavoilta tuttu venäläispianisti Denis Kozhukhin. Konsertin ohjelma julkaistaan myöhemmin. Lontoon Philharmonia-orkesteri on vieraillut Tampere-talossa kerran aikaisemmin talon avajaisvuonna 1990. Edellinen Helsingin vierailu toteutui Helsingin juhlaviikoilla vuonna 2009.

Santtu-Matias Rouvalin kiinnitys Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina alkaa syyskaudella 2021. Rouvali on toiminut Tampere Filharmonian ylikapellimestarina vuodesta 2013 ja aloitti Göteborgin sinfonikkojen ylikapellimestarina 2017. Hän kuuluu maamme kansainvälisesti kysytyimpiin kapellimestareihin, joka on debytoinut muun muassa New Yorkin filharmonikoiden, Berliinin filharmonikoiden ja Concertgebouw-orkesterin vierailijana.

Lontoon Philharmonia-orkesteri,

johtaa Santtu-Matias Rouvali

Ma 2.5.2022 klo 19 Musiikkitalossa. Liput alk. 65 €

Ti 3.5.2022 klo 19 Tampere-talossa. Liput alk. 65 €