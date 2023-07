Loppukesän kiinnostavimmat tapahtumat Virossa

Visit Estonia kokosi suomalaisvieraille loppukesän kiinnostavimmat tapahtumat etelänaapurissa.

Maailmantähtiä Laululavalla tähtitaivaan alla

Ilta tähtitaivaan alla Tallinnan laululavalla 60 000 musiikinystävän ja lempibändin kanssa on unohtumaton kokemus. Elokuussa legendaariselle lavalle nousevat Memento Mori -kiertueensa kanssa Depeche Mode (6.8.) ja The Weeknd After Hours Til Dawn -kiertueellaan (12.8.).

Depeche Mode konserttiin tulevana sunnuntaina on lippuja vielä jäljellä. Tallinnassa sijaitsee myös maailmankuulu Depeche Mode -baari, jossa bändin jäsenet ovat aiempina vuosina käyneet itsekin etkoilla.

The Weeknd on loppuunmyyty. Peruutuspaikkoja konserttiin kannattaa tiedustella esimerkiksi Piletilevi-lippupalvelusta tai suomalaisista matkatoimistoista

Helmat hulmuamaan kansanmusiikkifestivaaleilla

11.-13.8. Viru Folk –musiikkifestivaali Käsmun rannikkokylässä Lahemaan kansallispuiston kyljessä esittelee tänä vuonna brittiläistä kansanmusiikkia. Käsmu, Lahemaa https://www.virufolk.ee/

19.8. Vaba rahva laul, eli vapaan kansan laulu. Viron uudelleenitsenäistymistä juhlitaan yli sadan kuorolaulajan sekä virolaisten huippuartistien voimin Kuressaaressa, Saarenmaalla. Myös yleisö saa yhtyä tuttuihin, virolaisiin sävelmiin laulavan vallankumouksen hengessä. https://www.visitestonia.com/fi/vapaan-kansan-laulu

Poppia Tallinnassa, Tartossa ja Narvassa

10.-11.8. "We Love The 90s" -festivaali tuo Tallinnan keskustaan, Kalevin stadionille kultaisen ysärin suuret nimet. Mukana mm. Cascada, Wighfield, Katrina And The Waves, Groove Coverage, DJ Alligator, Londonbeat, Dr. Alban ja Haddaway. Kalevi Staadion, Tallinna

12.8. Bonnie Tylerin Greatest hits -konsertti Kalevi Stadionilla Tallinnassa.

16.-19.8. Kahdeksatta kertaa järjestettävä Tarton kupunkifestivaali UIT:n konsertit, taideinstallaatiot ja aktiviteetit tarjoavat elämyksiä kaikille aisteille niin aikuisille kuin lapsille. Tartto https://www.uituituit.ee/

7.-10.9. Station Narva -festivaali Narvassa

Viron itäisimmässä kaupungissa, Venäjän vastarannalla Narvassa järjestetään jo perinteiseksi tullut Station Narva -kaupunkifestivaali. Tähtinä modernin klubimusiikin ja trip-hopin legenda, UNKLE-yhtyeen perustajajäsen James Lavelle, itämaisia soundeja ja vokaaleja elektroniseen musiikkiin yhdistelevä ranskalainen Acid Arab, ruotsalainen rap-duo Deki Alem, ukrainalainen poptähti Ivan Dorn, hollantilainen ska-rock -yhtye Bazzoookas sekä virolaiset YASMYN, manna ja IVI. https://stationnarva.ee/en/

Konserttitalon legendat

2.9. J. Karjalainen, Ilta Tallinnassa. Mestarillinen lauluntekijä J. Karjalainen saapuu jälleen Tallinnaan ja konsertoi Baltian suurimmassa konserttisalissa Alexela Konserdimajassa lauantaina 2. syyskuuta. J. Karjalaisen Ilta Tallinnassa -konsertti tulee olemaan ikimuistoinen ja siinä kuullaan suurimpien hittien lisäksi myös harvemmin esitettyjä lauluja hänen pitkän uransa varrelta.

24.9. The Amy Winehouse Original Band, Tallinnassa

Amy Winehousen alkuperäinen bändi The Amy Winehouse Band esittää Tallinnan Alexela-konserttitalossa legendaarisen laulajan rakastettua musiikkia. Pelkän konsertin sijaan kyseessä kokonaisvaltainen ilta, jossa muistellaan Amyn elämää ja lavakarismaa.

Sauna kuumana Hiidenmaalla

23.9. Miltä kuulostaisi leppeät löylyt ja saunottelun päälle suuri ranta-picnic kokon äärellä? Näitä elämyksiä on tarjolla Hiidenmaan suurena saunapäivänä. Hiidenmaa https://hiiumaa.ee/fi/event/hiiumaa-suur-saunapaev/

Herkkusuiden suosikkikohteet elokuussa

19.8. Järjestyksessään 10. Valkosipulifestivaali järjestetään tänä vuonna Jõgevan maakunnassa Kuremaalla. Küusilauk on valkosipuli ja näiltä festareilla löytyy mitä erilaisempia siitä valmistettuja herkkuja ja muita tuotteita. Lisäksi tarjolla muuta ruokaa, virolaista käsityötä, työpajoja ja kulttuuriohjelmaa. https://www.visitestonia.com/fi/valkosipulifestivaali-kuuslaugu-festival

20.-21.8. "Peipsin ruokakatu 175 km" tarjoaa nimensä mukaisesti pop-up -ravintoloita Vasknarvasta Saaboldaan. Tarjolla on ruokaa ja juomaa Peipsimaan puhtaista, paikallisista raaka-aineista. Tarjoiluista vastaavat paitsi paikalliset yhteisöt ja ravintolat, myös muualta Virosta mukaan tulleet keittiömestarit. https://www.visitestonia.com/fi/peipsin-ruokakatu-175-km

25.-26.8. Tallinn Food Truck Festivaaleille Tallinnan Laululavalle kerääntyy kolmen Baltian maan makukaravaani tarjoamaan katuruuan parhaimmistoa. https://www.visitestonia.com/fi/tallinn-food-truck-festival

Eläviä kuvia rakkaudesta ja luonnosta

31.7.-5.8. Baltian suurin ulkoilmaelokuvafestivaali Tartuff esittelee 12 rakkausaiheista elokuvaa. Festivaali järjestetään jo 16. kerran. Tartuff on kasvanut yhdeksi rakastetuimmista kesätapahtumista Virossa viihtyisän ja lämpimän tunnelmansa ansiosta. Kaikkiin elokuviin on vapaa pääsy. Tartto https://tartuff.ee/en/

20.9.-1.10. Matsalun luontoelokuvafestivaaleilla pääsee tutustumaan erilaisten eläinten elämään niin valkokankaalta kuin festivaalialuetta ympäröivässä luonnonpuistossa. Kansainvälisesti arvostettu festivaali on keskittynyt luontoelokuviin ja kestävään elämäntapaan. Lihula, https://www.maff.ee/en

Kiiremini, kõrgemale, tugevamini: urheilutapahtumia Virossa

5.8. Tallinnan Ironman -kilpailu mittelöidään Harjunmaan mielenkiintoisissa maastoissa, Tallinna https://www.ironman.com/im-tallinn

17.9. Hawaii Express -pyöräilymaraton tuo Tarttoon tuhansia pyöräilijöitä, jotka voivat valita 89, 40 tai 21 kilometrin mittaisen, läpi kauniiden maisemien mutkittelevien reittien väliltä. Tartto https://tartumaraton.ee/en/tartu-rattaralli-2023

8.-10.9. Tallinnan maratonin reitti kulkee Tallinnan ytimessä ohi tunnettujen nähtävyyksien. https://www.jooks.ee/en/tallinn-marathon/

