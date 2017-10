Loppusyksyn Iltapäivätreffeillä kaupunginmuseossa muistoja ja joulutunnelmaa

Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16, kokoonnutaan tuttuun tapaan keskiviikkoiltapäivisin Iltapäivätreffeille. Marraskuussa kuunnellaan 50-luvun radio-ohjelmia ja pistäydytään 70-luvun baarissa. Joulukuussa tunnelmoidaan jouluaskarteluiden merkeissä.

Oletko eläkkeellä, opiskelija, vuorotöissä tai muuten vain vapaalla iltapäivisin? Iltapäivätreffeillä voit tulla kaupunginmuseoon viihtymään, rentoutumaan ja jutustelemaan inspiroivassa ympäristössä ja samalla osallistua työpajoihin, muisteluhetkiin ja tietoiskuihin. Treffeillä on kuukausittain vaihtuva teema, ja jokainen kerta on erilainen. Iltapäivätreffeille on vapaa pääsy, kuten museoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Mukaan voi tulla kuka tahansa, jolla on iltapäivisin aikaa.

Iltapäivätreffit marras- ja joulukuussa

Marraskuussa iltapäivätreffeillä käydään koulunpenkillä, kuunnellaan 50-luvun radio-ohjelmia, pistäydytään 70-luvun baarissa ja muistellaan Helsinkiä sateenkaarinäkökulmasta. Joulun alla siirrytään jouluaskarteluiden pariin, jolloin voit tehdä vaikka persoonallisen joulukortin museon valokuva-aarteita hyödyntäen. Treffeille on vapaa pääsy, kuten museoon aina. Tervetuloa!

ke 1.11. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Koulumuistoja

Oliko kaunokirjoittaminen hankalaa? Pelkäsitkö laulukokeita? Rakastitko askartelua? Meillä kaikilla on valtavasti kouluun liittyviä muistoja. Nyt on tilaisuus jakaa niitä yhdessä muiden kanssa Lasten kaupungin kansakoululuokassa, jossa opettajatar johdattaa osallistujat entisajan koulutunnelmiin. Tervetuloa mukaan muistelemaan kouluaikoja!

ke 8.11. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Baarielämää 70-luvulla

Keskiolut vapautettiin myytäväksi elintarvikeliikkeissä ja kahviloissa 1969. Uusi laki toi katukuvaan ja lähiöihin keskiolutravintolat. Helsinkiin avattiin Richard’s Pub ja Annan Pub vuonna 1969. Brittityylinen Angleterre avautui vuonna 1976 Fredrikinkadulle. Pubit edustivat uutta anniskelukulttuuria, jossa ruokailu ei ollut pakollista, vaan paikat olivat juomista ja seurustelua varten. Tupakansavuisessa baarissa jukeboxi soi ja pajatso kutsui pelaamaan. Tervetuloa mukaan muistelemaan 70-luvun baarielämää!

ke 15.11. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Radion taikaa

Radio oli pitkään monen kodin tärkein media. Muistatko Markus-sedän lastenohjelmat tai Voitto Hellstenin juoksut Suomi–Ruotsi-maaotteluissa? Entäpä Olavi Virran tai Vieno Kekkosen kuolemattomat laulutulkinnat? 1950-luvun malliin sisustettu koti on yksi kaupunginmuseon suosikkikohteista – tervetuloa mukaan kuuntelemaan aikakauden radio-ohjelmia ja kertomaan omista muistoistasi radion ääressä!

ke 22.11. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Sateenkaari-Helsinki-muistelupaja

Tule muistelemaan Helsinkiä sateenkaarivinkkelistä! Millainen kaupunki oli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta ja miten heidän asiaansa edistettiin? Missä kokoonnuttiin ja millaisia tempauksia järjestettiin? Millaisia edistysaskeleita otettiin tasa-arvon tiellä? Paja toteutetaan Helsexinki-näyttelyn yhteydessä yhteistyössä Setan seniorityön kanssa.

ke 29.11. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Joulu on jo ovella

Kun oikein hyvissä ajoin aloittaa, ei joulu pääse yllättämään! Otamme Iltapäivätreffeillä varaslähdön jouluun ja askartelemme nostalgisia joulukortteja museon valokuva-aarteita hyödyntäen. Materiaalit ja työvälineet löytyvät paikan päältä.

ke 13.12. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Lahjat peittyi kääröihin

Jouluvalmistelut etenevät ja on aika kääntää katse lahjoihin. Tällä kerralla painamme ja kuvioimme itse lahjapaperia ja -pusseja erilaisilla leimasimilla ja tekniikoilla. Materiaalit ja työvälineet löytyvät paikan päältä.

ke 20.12. klo 14–15.30

Iltapäivätreffit: Hän lahjat antaa ja lahjat saa

Joululahjoihin on hyvä laittaa pakettikortti, jotta ne löytävät juuri oikean kiltin ihmisen luo. Kokeilemme erilaisia tekniikoita pienten pakettikorttien valmistamiseen ja koristeluun. Materiaalit ja työvälineet löytyvät paikan päältä.