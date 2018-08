Loppuunmyyty käytettyjen veneiden näyttely

Naantalin Veneet Esillä -käytettyjen veneiden myyntinäyttelyssä nähdään tulevana viikonloppuna ennätysmäärä veneitä. Näyttelyalue on loppuunmyyty ja ranta täynnä veneitä viimeistä paikkaa myöden. Veneiden kokonaismäärä on yli 100 kpl. Veneet Esillä -näyttely on Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntitapahtuma. -Veneiden runsaaseen määrään on varmasti useita syitä. Kauppa on käynyt perinteisesti hyvin Naantalin näyttelyssä, se on tietenkin tärkein tekijä. Naantali on loistava paikka järjestää tällainen tapahtuma ja kävijämäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Joudumme jatkossa miettimään ratkaisuja, jotta näyttelyyn voitaisiin ottaa nykyistä enemmän veneitä, kertoo Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

Näyttelyveneiden kirjo on laaja ja hinnat vaihtelevat muutamasta tuhannesta eurosta satoihin tuhansiin. Suurin osa veneistä on 40-50 tuhannen euron matkamoottoriveneitä, mutta tänä vuonna näyttelyssä on esillä runsaasti myös purjeveneitä. Noin puolet näyttelyveneistä on yksityishenkilöiden ja toinen puoli venevälitysfirmojen listoilla olevia aluksia. -Käytetyn veneen ostajalle on nyt paremmat valikoimat kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi hintataso on maltillinen ja tarvittaessa rahoituksen saa todella edullisesti. Yrityksemme on myynyt tänä vuonna käytettyjä veneitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja Naantalin myyntinäyttely poikii varmasti vielä lisää kauppoja, miettii Blue Ocean Oy:n Seppo Sutela ennen näyttelyn alkamista. Veneiden lisäksi Naantalin Vierasvenesataman rannassa tulee viikonloppuna olemaan veneilyyn liittyviä maaosastoja. Tapahtuma-alueelle on yleisöllä vapaa sisäänpääsy. Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta www.veneetesilla.fi ja Facebookista. Naantalissa järjestetään lauantaina 1.9. myös K50 -festarit Kaivohuoneella, luvassa onkin vilkas Naantalin kesän päätösviikonloppu. Veneet Esillä 2018 –myyntinäyttely Naantalin vierasvenesatamassa 31.8.-2.9.2018 Vapaa pääsy KUTSU INFOTILAISUTEEN: Veneet Esillä -näyttelyn ja Naantalin K50 -festareiden yhteinen infotilaisuus lehdistölle järjestetään torstaina 30.8. klo 14.00 Naantalin Vierasvenesataman ravintolassa. Lehdistöllä on tuolloin mahdollisuus tutustua myös osaan näyttelyveneistä ennen tapahtuman alkamista. Myyntinäyttelyn järjestää Naantalin Venemessut Lisätiedot: Tuomas Levanto, toimitusjohtaja, 0400 385 522. Ville Vuorio, tiedottaja, 0400 932 235 Internet: www.veneetesilla.fi sähköposti: info@naantalinvenemessut.fi

