Lorde hurmasi Flow’n loppuunmyydyssä lauantaissa

Main Stagella lauantaina yleisön hurmasivat Yona & Tapiola Sinfonietta koskettavalla esiintymisellään, rock-, pop- ja new wave-vaikutteita yhdistelevä kulttibändi Devo elämänsä livekunnossa sekä kauan odotetun Suomen debyyttinsä tehnyt eksentrinen popin supertähti Lorde. Uusiseelantilainen laulaja-lauluntekijä lumosi yleisön vaikuttavalla läsnäolollaan ja villitsi fanit rakastetuilla hiteillään sekä esittämällä myös uutta musiikkia. Lauantain Silver Arenan kohokotiin lukeutuivat Tove Lo ja Pusha T:n odotetut paluut Flow’hun. Black Tentissä esiintyneet Nu Genea ja Amyl and The Sniffers puolestaan imaisivat yleisön hurjaan tanssiin.

Flow’n DJ- ja klubivenuella Resident Advisor Front Yardilla nautittiin muun muassa house-legenda Louie Vegan ja kovassa nosteessa maailmalla olevan suomalaisen Sansibarin rytmeistä. Orgaanisemman klubimusiikin ystäviä hemmoteltiin vehreällä Backyardilla, kun muun muassa Nooriyah, Gop Tun DJs ja Lil’ Tony johdattivat yleisön hyväntuulisen tunnelmaan.

Suvilahden vanhassa voimalaitoksessa sijaitsevassa The Other Sound x Sun Effects -tilassa nähtiin nykymusiikkiyhtye NYKY Ensemblen ja tanssiryhmä Liisa Pentti +Co:n Brian Enon sävellykseen perustuva tanssiteos Ref2022. Tilassa nähtiin myös muun muassa Timo Kaukolammen ja LRXY-duon usean videoprojektorin vaikuttava audiovisuaalinen esitys sekä laatujournalismia elävässä muodossa esittävä Helsingin Sanomien Musta Laatikko osana Flow Talks -puheohjelmakokonaisuutta.

Viimeiselle Flow-päivälle sunnuntaille on edelleen lippuja saatavilla. Sunnuntaina esiintymässä ovat muun muassa Olavi Uusivirta 40/20, Sudan Archives, High Vis, Christine and The Queens, Moderat, Caroline Polachek sekä päälavan illan kruunaava Blur. Ohjelmassa on lisäksi perheen pienimmille suunnattu Perhesunnuntai sekä festivaalin puheohjelman päättävä Flow Talks Sustainability.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Polestar, YouTube, Vaasan, Oddlygood, Lanson, POOL by Antilooppi, Helsingin kaupunki ja Tietoevry. Mediakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Clear Channel, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Sun Effects ja Stopteltat.

