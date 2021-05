LOST IN MUSICIN ARTISTIHAKU ON AVATTU - MUSIIKKIALAN AMMATTILAISISTA KOOSTUVAN ARTISTITYÖRYHMÄN KOKOONPANO ON MYÖS JULKISTETTU! 

Suomen suurin ja merkittävin showcase-festivaali Lost In Music järjestetään seuraavan kerran Tampereella 7.-9.10.2021. Ympäri Tampereen lukuisia keikkapaikkoja levittäytyvää kaupunkifestivaalia on järjestetty jo vuodesta 2007 lähtien. Lost In Music on historiansa aikana tarjonnut lähes 1200 artistille paikan parrasvaloissa, täyttänyt Tampereen keikkapaikat arviolta 130 000 kävijällä, tuonut sadoittain ulkomaisia delegaatteja tutustumaan kotimaiseen musiikkikenttään. Lost In Musicissa ovat esiintyneet mm. Biffy Clyro, Disco Ensemble, Alma, Hanoi Rocks, Antti Tuisku.

Tänään avattiin lokakuun 2021 Lost In Musiciin kaksi erillistä artistihakua, joista toinen on suunnattu signaamattomille uusille artisteille, toinen musiikkialalla jo toimivien artistien edustajille.Tänään julkistettiin myös 2021 Lost In Musicin artistityöryhmän kokoonpano, jossa on edustettuna monipuolisesti Suomen musiikkialan ääni.

“Lost In Musicin tarve on tulevana syksynä korostuneen suuri. Koko musiikkialan sitouttaminen tapahtumaan ja sen kehittämiseen on entistä kriittisempää tänä vuonna. Kahteen osaan jaetulla artistihaulla pyrimme selkeyttämään samalla niin alan ammattilaisten edustamien artistien hakuprosessia sekä nostaa samalla signaamattomien tuoreita artisteja paremmin esiin oman haun myötä. Musiikkialan ammattilaisista koostuva artistityöryhmä varmistaa diversiteetin ja kuumien uusien artistien esittelyn. Haluamme sitouttaa musiikkialaa ohjelmiston rakentamisessa, jotta ohjelmisto palvelee parhaalla mahdollisella tavalla niin kotimaisia kuin kansainvälisiä vieraita.” taustoittaa tapahtuman promoottorina toimiva Sunborn Liven Pietu Sepponen.

Artistityöryhmän muodostaa seuraava kokoonpano:

Pietu Sepponen - Lost In Musicin promoottori (lopulliset artistivalinnat)

Renaz Ebrahimi - YleX (Yeboyah, Renaz ja Wekesa)

Teppo Vapaus - YleX (Uuden Musiikin Rock Show)

Roberto Rodriguez - YleX (Uuden Musiikin X)

Stella Kylä-Liuhala - Universal Music Finland

Noora Kärki - Warner Music Finland

Nosh A Lody - Sony Music Finland

Jussi Mäntysaari - Nelonen Media

Annika Oksanen - Live Nation Finland

Aino-Maria Paasivirta - Fullsteam Agency

Feniks Willamo - All Day Agency

Esa Tontti - Alt Agency

Niko Kangas - Music Finland

Mikko Meriläinen - Soundi

Janne Laurila - Tullikamari

Samppa Rinne - Tampere-talo

Annamaija Saarela - G Live Lab

Marko Nikula - Olympia

Rowan Rafferty - Yo-talo

Lost In Music, 7-9.10.2021, Tampere

Artistihaku avoinna 31.5.2021 asti osoitteessa: www.lostinmusic.fi

Lipunmyynti Lost In Musiciin alkaa pian - stay tuned!

Lisätiedot & haastattelupyynnöt:

Pietu Sepponen / Promoottori

pietu.sepponen@sunbornlive.fi puh. 044-5566113