Loton 14,5 miljoonan euron ennätyspotin voitti nettipelaaja Ruokolahdelta

Lottoarvonnassa (kierros 22/2018) löytyi yksi täysosuma, joten Loton kaikkien aikojen suurin potti, 14,5 miljoonaa euroa, löysi voittajansa.

Kaikkien aikojen suurin lottovoitto matkaa nettipelaajalle Ruokolahdelle. Veikkauksen etuasiakkaana voittaja saa voittonsa suoraan tililleen.

6+1-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja niillä voitti noin 47 000 euroa.

Kaikkiaan Lotossa voitettiin tällä viikolla 260 632 erisuuruista voittoa.

Loton kierroksen 22/2018 oikea rivi on 8, 10, 16, 23, 24, 26, 34 ja lisänumero 20. Plusnumeroksi arvottiin 1.

Ensi viikolla (kierros 23/2018) Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 4 3 2 3 3 8. Jokerista löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla voitti 20 000 euroa. Yksi voittopeleistä oli pelattu tuplattuna ja rivin viimeinen numero meni oikein, joten voittosumma kohosi 40 000 euroon.

Lomatonnin voittorivi on Rooma 67. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 20 kappaletta.

Lottolähetyksen aiheena oli Veikkauksen tuotolla tuettava nuorisotyö. Lahden kaupunki on kehittänyt erityisen koulunuorisotyömallin, jossa nuorisotyö on luonnollinen osa koulupäivää. Lähetyksessä vierailtiin Kärpäsen peruskoulussa, jossa mallista on saatu paljon positiivista palautetta.