Loton potti nousi 2,4 miljoonaan euroon – 160 000 euron voitto Eurajoelle

Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva onnekkaimmat Eurojackpot-kunnat 3.11.2022 10:06:01 EET | Tiedote

Suomi on pärjännyt Eurojackpot-maiden välisessä voittokilvassa väkilukuunsa nähden loistavasti. Päävoitto on osunut Suomeen peräti 21 kertaa ja suuria yli 100 000 euron voittojakin on osunut Suomeen jo lähemmäs 500 kappaletta. Onnekkaimmat kunnat ovat Loimaa, Siilinjärvi ja Teuva, joihin on ropissut täysi-ikäisten väkilukuun suhteutettuna eniten euroja Eurojackpotin suurvoitoista. Yhteistä paikkakunnille on, että kaikkiin niihin on osunut yksi tai useampi päävoitto.