Loton täysosuma 1,2 miljoonaa euroa oli pelattu Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Loton tämän viikon arvonnassa (kierros 3/2018) löytyi yksi täysosuma. Peli oli pelattu Helsinki-Vantaan lentoasemalla, ja sillä voittaa 1,2 miljoonaa euroa. Voittaja ei ollut pelannut tunnistautuneena.

6+1 –tuloksia löytyi tällä kierroksella kaksi. Toinen voittaja oli pelannut Prisma Lielahdessa ja toinen oli nettipelaaja Parolasta. Kumpikin kuittaa voitoistaan 305 412 euroa ja he saavat Veikkauksen etuasiakkaina voittonsa suoraan tililleen.

Tällä kierroksella Lotosta poistui vuodesta 2014 saakka ollut Tuplaus. Sen tilalle tuli Plus-pelitapa. Plussaamalla pelaaja voi viisinkertaistaa kaikki muut voitot paitsi päävoiton.

6 oikein –tuloksista yksi peli oli plussattu. Voittosumma 3 381 nousee plussauksen jälkeen 16 905 euroon. Tällä kierroksella oli ensimmäistä kertaa mukana. Yhteensä Lotosta voitettiin tällä viikolla yli 146 131 erisuuruista voittoa.

Loton oikea rivi (kierros 3/2018) on 1, 5, 11, 17, 30, 38 ja 40. Lisänumero on 32 ja Plus-numero 21. Ensi viikolla (kierros 4/2018) jaossa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 2433606. Jokerista ei löytynyt yhtään täysosumaa. 6 oikein –tuloksia oli yksi, jolla voittaa 20 000 euroa.

Lomatonnin voittorivi on Berliini 58. Lomatonneja meni jakoon 14 kappaletta.

Loton peliaika loppuu 20.1.2018 alkaen klo 21.45. Myös tv-arvontalähetys siirtyy samana päivänä alkavaksi heti Kymmenen Uutisten jälkeen klo 22.10.

Lottolähetyksen aiheena oli tällä kertaa Lukukummit ja -vaarit. Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat mielellään kouluilla lasten kanssa. Lukumummit ja -vaarit tukevat lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lukemisen pariin myös vapaa-ajalla.