Lotossa ei täysosumia – vuosi 2019 alkaa 14,6 miljoonan euron ennätyspotilla

Vuoden viimeisessä arvonnassa löytyi viisi 6+1-tulosta, joilla voitti noin 52 000 euroa. Voitot osuivat nettipelaajille Turkuun, Ruokolahdelle ja Poriin sekä pelaajille, jotka olivat pelanneet St1 Toivalassa Siilinjärvellä ja Martinlaakson K-supermarketissa Vantaalla.

Loton kierroksen 52/2018 oikea rivi on 4, 6, 8, 11, 14, 25, 29 ja lisänumero 21. Plusnumeroksi arvottiin 30.

Lauantai-Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos. Peliin oli valittu Tuplaus ja rivin viimeinen numero meni oikein, joten voittosumma nousi 20 000 eurosta 40 000 euroon. Voittorivi oli pelattu S-market Kommilassa Varkaudessa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 7 3 8 6 6 6.

Lomatonnin voittorivi on Barcelona 74. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 16 kappaletta.

Lottolähetyksessä tutustuttiin Tikkurilan uimahalliin, joka avataan puolen vuoden remontin jälkeen uudestaan 2.1.2019. Uimahallin pukuhuoneet ja pesutilat on uudistettu kokonaan ja mm. allastilojen hyppytornin ja -laudan alustat on uusittu. Remonttia on rahoitettu Veikkauksen tuotolla.