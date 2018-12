Lotossa ei täysosumia – vuosi päättyy ennätyspottiin

Lottoarvonnassa ei löytynyt lauantaina täysosumia (kierros 51/2018), joten vuosi päätetään uudella ennätysyrityksellä 14,6 miljoonan euron potista.

Toisen voittoluokan 6+1-tuloksia löytyi viisi kappaletta, ja niillä voittaa runsaat 56 000 euroa.

Kaikkiaan Lotossa voitettiin tällä viikolla yli 252 000 erisuuruista voittoa.

Loton kierroksen 51/2018 oikea rivi on 4, 7, 11, 21, 26, 30, 37 ja lisänumero 36. Tuplausnumeroksi arvottiin 8.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 0 4 4 9 3 6. Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos. Sillä voittaa 20 000 euroa. Voittaja pelasi rivinsä Keravan Prismassa. Koska hän käytti Veikkaus-korttia, hän saa voittonsa automaattisesti tililleen.

Lomatonnin voittorivi on Lissabon 90. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 17 kappaletta.

Arvontalähetyksen insertti kertoi Kikattavasta Kakkiaisesta. Se on animaatiohahmo, jonka ovat luoneet Anttu Harlin ja Joonas Utti.

Ydinfilosofiana on ilo, nauru ja myönteisyys. Kikattava Kakkiainen on pienestä koostaan huolimatta suuri sankari, jolla on valloittava naurun lahja. Se tarttuu ja saa jokaisen hyvälle tuulelle. Se auttaa huomaamaan, kuinka sinnikkyydessä ja myönteisessä suhtautumisessa piilee ratkaisu moneen pulmaan.

Kakkiainen-televisiosarja on yksi katsotuimpia lastenohjelmia YLE Areenassa, ja se on Suomen elokuvasäätiön tukema. Vuonna 2017 animaatiosarjaa oli myyty 13 maahan, ja mobiilipeli oli latauslistan ykkösenä lasten peleissä 64:ssä maassa. Suomen elokuvasäätiön rahoitus tulee Veikkauksen tuotosta.

Kikattava Kakkiainen -insertti.