Lotossa tarjolla jo kahdeksan miljoonaa – molemmat 104 000 euron voitot osuivat Savoon

Lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön 117 miljoonaa veikkausvoittovaroja - näin rahaa jaettiin Varsinais-Suomeen 19.11.2018 16:27 | Tiedote

Alkanut viikko on Lasten oikeuksien viikko ja kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään tiistaina 20.11. Tänä vuonna Lasten oikeuksien päivän teemana on osallisuus. Kuntien ja kaupunkien lisäksi lukuisilla järjestöillä, jotka saavat toimintaansa tukea veikkausvoittovaroista, on merkittävä rooli työssä lapsien ja nuorten kanssa. ”Lasten näkökulma ja asiantuntemus näkyy ilahduttavasti yhä enemmän järjestöjen toiminnassa sekä palveluiden kehittämisessä”, sanoo Mirja Nyroos-Seppänen, joka on toiminut lapsi- ja perhejärjestöjen avustusvalmistelijana 20 vuoden ajan.