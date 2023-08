Lotossa yksi ainoa täysosuma - 13 miljoonan euron jättivoitto Savonlinnaan

Loton kierroksen 31/2023 oikea rivi on 6, 7, 28, 29, 32, 37 ja 40. Lisänumero 10. Plusnumero 9.



Illan ainoa seitsemän oikein -rivi on pelattu Savonlinnassa. Voitto osui Kioski Puhakan asiakkaalle, joka voitti 13 miljoonan euron jättivoiton.



Kyseessä on kuluvan vuoden suurin Lotto-voitto sekä Loton historian 13. suurin voittopotti.



- Valtavat onnittelut uudelle miljonäärille vuoden suurimmasta Lotto-voitosta, veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Veikkaus-korttia pelatessaan käyttänyt voittaja saa voiton tililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin tai Tampereen Casinolla.



Illan arvonnassa löytyi lisäksi yksi 6+1 -oikein tulos. Voittorivi on pelattu Asikkalan Vääksyn R-kioskissa ja sillä voitti 187 502 euroa.



Ensi viikolla Loton potissa on 1 000 000 euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 4 5 5 8 0 2. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Chicago 63. Lomatonneja voitettiin 16 kappaletta.



Loton historian suurimmat voitot

1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022 2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021 3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020 4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019 5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018 6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017 7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016 8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020 10. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 11. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015 12. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014 13. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 31/2023