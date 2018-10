Lotossa yksi täysosuma – 6,5 miljoonaa euroa nettiporukalle Helsinkiin, Laukaaseen, Kouvolaan ja Varsinais-Suomeen

Eurojackpotatessa kimppa on kannattanut: porukkapelivoitot lähestyvät 300:aa miljoonaa 17.10.2018 08:45 | Tiedote

Suomen Eurojackpot-voitoista yli neljännes on osunut porukoille. Kaikkiaan 14 täysosumasta yli kolmannes eli viisi on tullut porukkapeleihin, ja viidestä suurimmasta hirviöpotista kolme on mennyt jakoon kimpoille. Eurojackpottaamista voi siis hyvällä syyllä sanoa joukkuepeliksi, jossa Suomi on pärjännyt. Yksi tämänvuotisista onnistujista on runsaat 100 000 euroa voittanut nuori nainen, jonka voitto sai astelemaan asuntokaupoille.