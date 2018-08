Lotosta 2,4 miljoonaa euroa Forssaan

2,4 euroa voittanut pelaaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa suoraan tililleen. Kyseessä oli 11. Loton päävoitto tänä vuonna.

Arvonnassa löytyi myös yksi 6+1-tulos, jolla voitti noin 188 000 euroa. Voittopeli oli pelattu Tervolan Salessa. Myös tämä voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia ja saa voittonsa suoraan tililleen.

Loton oikea rivi (kierros 33/2018) on 1, 9, 14, 16, 18, 27, 37 ja lisänumero 3. Plusnumeroksi arvottiin 19.

Ensi viikolla (kierros 34/2018) Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 6 0 3 5 9 7. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.

Lomatonnin voittorivi on Barcelona 80. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 13 kappaletta.

Lottolähetyksessä tutustuttiin nuorisoseuratoimintaan, jota on sekä kaupungeissa että maaseudulla ympäri Suomea. Veikkauksen tuotosta tukea saava Suomen Nuorisoseurat ry on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö, jonka tehtävänä on tukea paikallisten nuorisoseurojen toimintaa.