Lotosta kahdeksan miljoonan euron voitto Espooseen - Jokerista kahden miljoonan euron potti Rovaniemelle

Loton kierroksen 43/2022 oikea rivi on 7, 12, 15, 22, 27, 28 ja 31. Lisänumero 20. Plusnumero 5.



Lauantai-illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma. Voitto osui espoolaiselle nettipelaajalle. Veikkaus.fi:ssä Lotto-rivinsä tehnyt voittaja saa kahdeksan miljoonan euron voittopottinsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.



6+1 -oikein rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Niillä voitti 91 758 euroa.



Ensi viikolla Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 3 5 2 9 3 2. Lauantai-Jokerista löytyi yksi täysosuma. Tuplatulla Jokerin täysosumalla voitettiin kaksi miljoonaa euroa, ja voittorivi on pelattu Rovaniemellä Saarenkylän St1-huoltoasemalla.



Kyseessä on kahden osuuden porukkapeli. Jokerivoittajat eivät olleet käyttäneet pelatessaan Veikkaus-korttia, joten kaksi miljoonan euron arvoista voittokuponkia on lunastettava Veikkauksen pääkonttorilta Helsingissä.



- Suuret onnittelut sekä Loton että Jokerin illan päävoittajille! Toivottavasti saamme tuoreet miljonäärit myös vieraiksemme Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Francisco 20. Lomatonneja voitettiin tänä iltana seitsemän kappaletta.



