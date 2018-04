Lotosta mukavia uutisia Kauhavalle, Ylivieskaan, Vantaalle ja Jämsänkoskelle - ensi kierroksella potissa 3,6 miljoonaa

Lottoarvonnassa ei löytynyt lauantaina täysosumia. Ensi kierroksella yhdellä täysosumalla voi voittaa noin 3,6 miljoonaa euroa.

Arvonnassa löytyi neljä kappaletta 6+1-tuloksia. 49 900 euron voitot menivät Ylivieskan Prismaan, Myyrmäen Prismaan Vantaalle, Jämsänkosken R-kioskille ja nettipelaajalle Kauhavalle.

Loton oikea rivi kierroksella 15/2018 on 1, 9, 16, 24, 26, 39 ja 40 . Lisänumero on 36 ja plusnumero on 18.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 3 1 7 4 5 4.

Lomatonnin voittorivi on Praha 16. Tuhannen euron arvoisia täysosumia löytyi 22 kappaletta. Jos pelkkä kaupunki oli rivissä oikein, voittaa viisi euroa.

Arvontalähetyksessä oli aiheena Senioriverkon hyvinvointia mobiilisti -hanke. Tabletit tehdään tutuiksi pelien kautta ja näin omien asioiden hoitaminen internetin välityksellä helpottuu.