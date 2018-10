Lottolähetyksiin kaksi uutta juontajaa – ruutuun sekä nais- että miesenergiaa

Lottolähetyksissä aloittaa kaksi uutta juontajaa. Uusiksi lottokasvoiksi on valittu radiosta tuttu Suvi Hartlin sekä näyttelijä Tuukka Raitala. Ensimmäistä kertaa uusi juontaja nähdään ruudussa 6. lokakuuta, jolloin Suvi Hartlin juontaa lähetyksen.

Suvi Hartlin ja Tuukka Raitala aloittavat lottojuontajina äitiyslomalle jääneen Jasmin Hamidin tilalla. Hartlin juontaa tällä hetkellä Radio Aallon keskipäivän lähetystä ja Raitala työskentelee freelance-näyttelijänä ja -juontajana.

– Suvissa ja Tuukassa yhdistyvät pirteä olemus ja rautainen ammattitaito kameran edessä. He ovat juuri oikeita henkilöitä välittämään lauantai-illan tunnelmaa, kun suomalaiset jännittävät unelmiensa toteutumista, MTV Oy:n vastaava tuottaja Juho Ukkonen sanoo.

– Olemme erittäin tyytyväisiä uusiin, energisiin lottojuontajiin, jotka kumpikin ovat juontaneet Veikkauksen pelien arvontalähetyksiä myös aiemmin. Heille Veikkauksen merkitys on jo entuudestaan tuttu ja sydäntä lähellä oleva asia, Veikkauksen onnenpelien liiketoimintaryhmän johtaja Anu Kytö iloitsee.

Raitala on juontanut Nelosen Keno-lähetystä vuosina 2010–2015 ja Hartlin taas oli Veikkauksen Naapurit-pelin juontaja vuosina 2014–2016.

– On hienoa palata jälleen vuosien tauon jälkeen arvontastudioon. Odotan jännityksellä ensimmäistä Lotto-lähetystä, Raitala sanoo.

Lottojuontajat antavat kasvot suomalaisten suosikkipelille

Lottoarvontoja on voinut jännittää tv-ruudulta jo vuodesta 1971 lähtien. Suositun koko kansan Loton juontajat ovatkin olleet suomalaisten mielenkiinnon kohteena vuosikymmenten ajan.

– Minulla on pitkä historia Loton parissa. Lottolähetyksen katsominen kuului lapsuuteni lauantaihin saunan ja lämpimien voileipien ohella. Hienoa vaihtaa nyt ruudun toiselle puolelle, Hartlin iloitsee.

Pitkästä aikaa lottostudiossa nähdään myös miesjuontaja. Edellisestä kerrasta on kulunut jo yli kymmenen vuotta.

– Tv:stä tuttujen juontajien rooli Lotossa on erittäin tärkeä. He antavat Lotolle ja siihen liittyvälle jännitykselle ja unelmille kasvot. Pitkästä aikaa juontajana nähdään myös mies. Mielestämme molempien sukupuolten näkyminen lottoarvonnassa on tätä päivää, ja se on meille tärkeää, Kytö sanoo.

Lottoarvonta esitetään suorana lähetyksenä lauantai-iltaisin Kymmenen Uutisten jälkeen MTV3-kanavalla. Syksyllä lottolähetysten juontajina jatkavat myös Miia Kekkonen sekä Netta Laurenne, joka sijaistaa vanhempainvapaalla olevaa Johanna Heliniä.

Suvi Hartlin

s. 1981 Perniössä Varsinais-Suomessa

asuinpaikka: Espoo

perhe: avopuoliso ja tytär

juontajana radio- ja tv-kanava Voicen Heräämössä vuosina 2010–2011

juontanut Voicen lisäksi Metro Helsinki ja Groove FM -radiokanavilla

Veikkauksen Naapurit-pelin juontaja vuosina 2014–2016

juontaa tällä hetkellä Radio Aallon keskipäivää

harrastukset: nyrkkeily, leipominen sekä matkustelu

Tuukka Raitala

s. 1985 Lahdessa

asuinpaikka: Helsinki

perhe: naimisissa

freelance-näyttelijä ja -juontaja

viimeisimpiä töitä esim. Svenska Teaterin Mamma Mia! -musikaali, Helsingin kaupunginteatterin musikaalit Disneyn Tarzan ja Vampyyrien Tanssi sekä Turun kaupunginteatterin musikaalit Rock of Ages, Tom of Finland ja Viimeinen Laiva

näytteli keväällä 2018 Helsingin Messukeskuksen amfiteatterin Mamma Mia! -musikaalin megatuotannossa, syksyllä 2018 näyttelemässä Turun kaupunginteatterin Varissuo-musikaalissa

juontanut Nelosella Veikkauksen Kenoa vuosina 2010–2015

oma Youtube-kanava, jolla voi seurata #Näyttelijänelämää -vlogia

harrastukset: matkustelu ja monipuolinen urheilu

