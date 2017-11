Lottovoittajan vinkit Loton ennätyspotin tulevalle voittajalle: "Terve järki päässä!"

– Ei mitenkään, vastaa kaksi vuotta sitten silloisella Loton ennätyspottikierroksella seitsemän miljoonaa euroa voittanut mies.

– Kyllä se voitto on aina niin jännittävä juttu, että vaikea antaa mitään suoria vinkkejä. Normaalisti kannattaa yrittää elää ja pitää jalat maassa. Ei kannata lähteä yhtään elvistelemään, mies neuvoo.

Voiton aikaan Oulussa asunut mies kertoo, että on itse elänyt voiton jälkeen normaalia elämää ja jatkanut työntekoa.

– Työntekoa kannattaa jatkaa voiton jälkeen, jos on työhönsä tyytyväinen. Itse suhtaudun nykyään työhön niin, että vähän enemmän vain "harrastan" työntekoa, yrittäjänä työskentelevä voittaja sanoo.

Voiton jälkeen voittajan lomat ovat pidentyneet ja lomamatkoja tulee varailtua huomattavasti enemmän kuin ennen voittoa. Lisäksi mies kertoo panostaneensa harrastuksiinsa ja muiden unelmiensa toteuttamiseen. Kaikkien unelmien toteuttamiseen ei tosin edes seitsemän miljoonaa euroa riitä.

– Tässä on kaikenlaisia ideoita syntynyt siitä, mitä kaikkia sijoituksia voisi tehdä. Sitä huomaa, että ei se seitsemän miljoonaa euroa kaikkeen riitä. On tämä maailman niin kallis paikka elää.

Hän sanoo silti olevansa tyytyväinen voittosummaansa.

– Olisin ollut pienempäänkin voittoon tyytyväinen, mutta ei se 14 miljoonaa euroakaan olisi haitannut, hän naureskelee.

Voittajan seitsemän miljoonaa euroa ei ole vielä kadonnut taivaan tuuliin, vaan suuri osa rahasta on kiinni sijoituksissa.

"Olen ihan samanlainen ihminen kuin ennenkin"

Miten miljoonaomaisuus sitten vaikuttaa ihmiseen? Muuttuuko rikastunut ihminen ylimieliseksi tai röyhkeäksi? Ei ainakaan kahden vuoden takaisen lottovoittajan tapauksessa.

– En ole kyllä muuttunut. Olen oikeastaan vähän hämmästynytkin, että olen ihan samanlainen ihminen kuin ennenkin. En itsekään tykkäisi siitä, että raha nousisi hattuun, mies sanoo.

Moni suomalainen voittaja haluaa salata voittonsa ainakin lähipiirin ulkopuolisilta ihmisiltä. Seitsemän miljoonaa euroa voittaneen mukaan se onkin järkevää.

– Ihan kaikille en ole uskaltanut voitosta kertoa, kun ihmisiä on niin monenlaisia. Suomi on sellainen maa, että täällä on paljon kateutta – ihan normaalissa elämässäkin, voittaja sanoo.

Silti mies vakuuttaa, että voitto on tuonut elämään enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia.

– Kyllä positiivisen puolella ollaan, ehdottomasti! Mottoni on, että terve järki päässä. Sillä mennään.

Ehkä juuri siitä syystä hänellä on tälläkin hetkellä Lotto vetämässä.

– Kyllä minä edelleen pelaan Lottoa. Nyt tällä ennätyspottikierroksellakin olen lotonnut!

Kierroksella 49/2015 Loton potti oli noussut sen hetkiseen ennätykseen eli 14 miljoonaan euroon. Arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa. Toinen voitoista meni Ouluun ja toinen Helsinkiin.

Loton edelliset ennätyspotit:

