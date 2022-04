Lounais-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa on tiivistetty yhteistyötä Ukrainan kriisin vuoksi

Valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa yhteiskunnan varautumisjärjestelmää, jolla pidetään yllä yhteiskunnan kykyä toimia erilaisissa turvallisuustilanteissa. Häiriötilanteissa viranomaisverkostojen keskinäinen toiminta tehostuu ja yhteistyö tiivistyy. Kansalaiset voivat luottaa siihen, että etukäteen suunnitellut toimintamallit todella toimivat myös häiriö- ja kriisitilanteissa.

Kokouksessaan valmiustoimikunta sai Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) ja Maahanmuuttoviraston (Migri) edustajilta tilannekatsaukset Ukrainan sodasta ja sen heijastevaikutuksista Suomeen. Yhteiskunnan kannalta parasta varautumista häiriötilanteisiin on kriisitilanteiden ennakointi ja kuvitteellisten tilanteiden käytännön harjoittelu. Aluehallintovirasto järjestääkin keväällä Satakunnassa ja syksyllä Varsinais-Suomessa alueelliset valmiusharjoitukset, joiden teemana on väestönsuojelu.

Maahantulon hallinta edellyttää viranomaisten hyvää yhteistyötä

Ukrainassa käytävä sota on ajanut miljoonia ihmisiä kodeistaan ja osa on paennut sotaa myös Suomeen. Päävastuu pakolaistilanteen hallinnasta on Maahanmuuttovirastolla, mutta myös muilla toimijoilla on tehtäviä tässä tilanteessa.

-Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Migrin tueksi maakunnalliset yhteistyöryhmät. Niissä kunnat, järjestöt ja viranomaiset koordinoivat laajamittaisen maahantulon edellyttämiä toimia, kertoi pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Kunnissa maahantulo aiheuttaa moninaisten palvelutarpeiden lisääntymistä. Resursseja tarvitaan niin varhaiskasvatuksen, opetuksen, opiskelun, työllistymisen ja majoituksen kuin sosiaali- ja tulkkipalveluidenkin järjestämiseen. Toistaiseksi kaikki maahantulijat on saatu majoitettua vastaanottokeskuksiin tai yksityismajoitukseen ja saatu ohjattua terveyspalveluiden piiriin. Lähes puolet tulijoista on alaikäisiä ja osa lapsista on jo päässyt aloittamaan koulunkäynnin. Terveydenhuollon viranomaiset seuraavat tartuntavaarallisten tautien leviämisriskiä mm. polion, tuhkarokon ja tuberkuloosin osalta.

Lounais-Suomen poliisi vastaanotti maaliskuussa yli 3000 tilapäisen suojelun hakemusta, mutta poliisin ja Migrin havaintojen mukaan päivittäisten maahantulijoiden määrä Ukrainasta on jo kääntynyt laskuun.

Huoltovarmuutemme on vakaa

Huoltovarmuuden kannalta tärkeitä ovat kriittisen infrastruktuurin toimivuus, sekä elinkeinoelämän ja julkisten palvelujen turvaaminen. Aluehallintoviraston ja ELY-keskusten edustajat antoivat katsauksensa alueen huoltovarmuuteen. Ajankohtaisinta tarkkailtavaa ovat nyt raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnannousu sekä alkutuotannon kustannusten kasvu. Muilta osin tilanne on ennallaan ja vakaa.

Koronahuippu on ohitettu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri raportoi, että koronavirustartuntojen huippu alueella vaikuttaa olevan ohi. Taudin ilmaantuvuus ja sairaalahoitojaksot ovat laskussa, vaikka menehtyneitä oli maaliskuussa eniten koko epidemian aikana ja huhtikuussa odotetaan vielä samansuuntaisia lukuja.

Epidemian taltuttamisessa korostuu jokaisen oma vastuu terveysturvallisesta toiminnasta. Edelleen on siis hyvä pitää turvavälit ja käyttää kasvomaskia ruuhkaisissa tiloissa, rokottautua tautia vastaan, huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä jäädä oireisena kotiin.

Lounais-Suomen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää turvallisuustilannekuvaa, toimia varautumisen yhteensovittavana elimenä ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä. Lounais-Suomen valmiustoimikunnan kutsuu koolle aluehallintovirasto ja siihen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien keskeiset viranomaiset ja toimijat, kuten Puolustusvoimien, poliisin, pelastuslaitosten ja rajavartiolaitoksen edustajat sekä muuan muassa sairaanhoitopiirien, kirkon ja järjestöjen edustajat.