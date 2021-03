Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa opetustilojen sulkua Varsinais-Suomen kuntien alueilla

Varsinais-Suomen peruskoulujen yläkouluissa 7.-9. luokat jatkavat etäopetuksessa 5.4.2021 asti. Aluehallintoviraston rajoituspäätöksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista, sillä tartunnat ovat edelleen kasvussa Varsinais-Suomen alueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella sijaitsevien oppilaitosten tilat pysymään suljettuina siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen. Päätös tulee voimaan Varsinais-Suomessa 29.3.2021 ja on voimassa 5.4.2021 asti.

Varsinais-Suomi on epidemiologisesti leviämisvaiheessa. Tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen noussut ja on nyt korkeammalla kuin koskaan aiemmin epidemian aikana. Lisäksi tartuntojen jäljitettävyys on tartuntamäärien noustessa heikentynyt aiemmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee tilannearvioraportissaan 17.3.2021, että leviämisvaiheen alueilla pidetään yllä ja lisätään ennakoivasti tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokoama alueellinen ohjausryhmä on suositellut aluehallintovirastoa jatkamaan päätöstä oppilaitosten tilojen sulkemisesta yläkoululaisilta 5.4.2021 asti.

