Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tartuntatautilain mukaisia rajoituksia

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa tartuntatautilain pykälään 58 g liittyvän määräyksen voimassaoloa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella. Tartuntatautilain pykälään 58 d liittyvä määräys on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla aiemman päätöksen mukaisesti 5.4.2021 asti.

Aluehallintoviraston määräykset 58 d ja 58 g koskevat lähikontaktien välttämistä asiakastiloissa ja asiakastilojen sulkemista. Päätösten avulla pyritään rajoittamaan koronaviruksen leviämistä nykyistä laajemmalle.

Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 d

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 4.3. antama päätös lähikontaktien välttämisestä on edelleen voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien alueella 5.4.2021 saakka. Tämän päätöksen mukaan toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden kirjalliset suunnitelmat lähikontaktien estämiseksi on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät ne.

Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 g

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.3.2021 tehnyt tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisen päätöksen, joka koskee kaikkia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla toimivia tahoja, lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa. Päätöksellään aluehallintovirasto määrää asiakastiloja suljettavaksi näissä kunnissa 22.3.-4.4.2021.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.

Päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, eikä sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Lisäksi tiloja, jotka on muuten määrätty suljettavaksi, voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Satakunnan alueen kuntien osalta aiempi 4.3. tehty päätös asiakastilojen sulkemisesta on voimassa 21.3.2021 asti.

Tiukat kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa

Lisäksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla ovat voimassa aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset 26.3. asti. Rajoitusten mukaan kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty ja pienempiäkin tulisi välttää aina kun se on mahdollista.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä tartuntatautilain pykälän 58 mukaisten kokoontumisrajoitusten jatkamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Päätös julkaistaan viikon 12 alussa.

