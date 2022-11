Lounais-Suomessa varautuminen vahvistuu ja kiinnostaa myös kansalaisia

Lounais-Suomen alueella työvoiman saatavuus ja riittävyys on entisestään vaikeutunut. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on sekä kausittaista että pidempiaikaista työntekijävajetta. Koronatartunnat ovat jälleen lisääntyneet ja ne painottuvat nyt erityisesti ikääntyneisiin ja riskiryhmiin, mikä on lisännyt sairaalahoidon tarvetta Varsinais-Suomessa. Vaikka eristyshoidon tarve kuormittaa sairaaloita, tehohoidon tarve ei kuitenkaan ole kasvanut.

Ukrainan pakolaisten kotouttaminen etenee

Ukrainalaisten maahantulo Suomeen on hiipunut. Viikolla 44 vastaanottojärjestelmään rekisteröitiin enää 12 henkilöä. Lähestyvä talvi saattaa kuitenkin saada pakolaiset uudelleen liikkeelle myös Suomea kohti. Maahanmuuttovirasto ja Suomen Punainen Risti ovat varautuneet lisäämään vastaanotto- ja hätämajoituskapasiteettiaan sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa.

Pakolaisten kotouttamiseksi on Lounais-Suomen kunnissa panostettu erityisesti opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen. Kieliopetusta on järjestetty sekä suomen kielessä että perusopetuksessa lasten omalla äidinkielellä.

Kansalaisten valveutuneisuus varautumisasioissa on kasvussa

Huoltovarmuuden osalta energian hinnannousu vaikuttaa negatiivisesti moneen yhteiskunnan alaan, muun muassa alkutuotannon kannattavuuteen. Lisäksi komponenttien ja raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikeuttavat tuotantoprosesseja ja näkyvät lopputuotteiden saatavuusongelmina.

Tilannekuvan valopilkkuihin kuuluu kansalaisten kohonnut kiinnostus omaa varautumistaan kohtaan, mm. aktiivinen varautuminen sähkökatkojen varalle. Suomen Punaisen Ristin järjestämiin 72h-koulutuksiin ja sen muihin varautumiskoulutuksiin on tulijoita jopa jonoksi asti.

Henkistä kriisinkestävyyttä pyritään vahvistamaan myös muiden toimijoiden taholta ja muun muassa seurakuntien avustustoimintaa vähävaraisille pyritään lisäämään.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää alueellaan erilaisia yhteistyöverkostoja, kuten alueellista valmiustoimikuntaa. Alueellisessa valmiustoimikunnassa ovat mukana Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat. Puheenjohtajana toimii aluehallintoviraston ylijohtaja. Valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää turvallisuustilannekuvaa, toimia varautumisen yhteensovittamisen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.