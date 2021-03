Lounaisessa Suomessa tiedossa normaalihko kelirikkokevät

Harjavallan silta korjataan Harjavallassa 18.3.2021 11:10:24 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Harjavallassa maantiellä 2460 Harjavallan sillan korjaustyöt maaliskuun lopulla. Työt sillalla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne siltapaikalla ohjataan sillan yli kaistajärjestelyin. Liikennettä joudutaan rajoittamaan lähes koko korjaustyön ajan yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla ja kaistan leveys on 3,5 m. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä on koko urakan ajan sillan ylittävä kevyen liikenteen väylä, jonka leveys on vähintään 2,5 m. Nopeusrajoitus sillan kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Sillan korjaustyöstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ajoittain ruuhkautumaan.