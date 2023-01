LOVE on rakkautta ensi sivulta – uusi sarja käynnistyy Tuula Kallioniemen ja Sari Luhtasen nuortenromaaneilla

Tässä ajassa tarvitaan valoa ja iloa; mikä olisi parempi aihe kuin rakkaus? Otavan uudessa LOVE-sarjassa ilmestyy erilaisia nuorille suunnattuja kirjoja, joiden keskiössä rakkaus tavalla tai toisella on.

Helmikuussa ilmestyvät kaksi ensimmäistä LOVE-kirjaa, Sari Luhtasen Tuhkimo tennareissa ja Tuula Kallioniemen Pitkä ja komee.

Pitkä ja komee on tarina yläastelaispojan tunnemyrskyistä

Kahdeksasluokkalainen Vennu joutuu muuttamaan kesken kiihkeän ensirakkauden sydänhämäläisestä pikkukylästä eteläsuomalaiseen satamakaupunkiin, jossa kaikki on toisin murretta myöten. Entisille kotikulmille pitää jättää rakas Viivi. Viivin silmät, kikatus ja pehmeys...

Uusissa ympyröissä Vennun pasmat sekoittaa ensin kipakka luokkatoveri Viivi kakkonen, sitten Lola, Vennua melkein päätään pitempi tumma kaunotar. Pojan tunteet heittävät pahasti volttia. Miksi kaiken pitää olla niin mutkikasta!

”Pitkä ja komee pohjautuu osittain lähipiiriini liittyvään tarinaan, jossa Vennun ikäinen nuorimies joutuu muuttamaan "mettänkorvesta" isänsä metsätöiden loppumisen vuoksi. Olen kovasti eläytynyt tyypin osaan, varsinkin, kun itse niihin aikoihin elin saman ikäisenä teinivuosiani samalla paikkakunnalla. Emme silloin vielä tavanneet. Nyt tunnemme toisemme jo yli viidenkymmenen vuoden takaa”, Kallioniemi kertoo.

Tuhkimo tennareissa tuo klassikkosadun vuoteen 2023

Sini-Ella Tuhkalan tehtävälista ennen kesälomaa ja yläkoulun vikaa luokkaa: 1) hanki täydellinen kulmakynä, 2) hanki kesätyöpaikka, 3) hanki poikaystävä. Listan toteuttaminen osoittautuu odotettua hankalammaksi. Esteenä tuntuvat olevan niin kohtalo, onni, arki kuin perhekin, etenkin siskopuolet Late ja Pete.

Ykköspoikaystäväehdokas Joonas kyllä nappaa kädestä kiinni ja solmii Sini-Ellan tennarinnauhat, kun tämä on kaatua portaissa, mutta jatkon suhteen on haastavampaa. Elämän pitäisi olla kuin suoraan sadusta, mutta miksi se ei ole?

Luhtanen sai idean Tuhkimon tarinan päivittämisestä käydessään kahden tyttärensä kanssa läpi heidän vanhoja tavaroitaan muuton alta.

”Olen tyttärieni seurassa huomannut, että vertaan heidän ajatusmaailmaansa ja tekemisiään omaan nuoruuteeni, ja he tuntuvat olevan paljon enemmän sinut itsensä kanssa kuin minä aikoinani. Nykytytöt ja nuoret naiset ovat ihan huippuja! Tyttärien kanssa on pohdittu seurustelun mutkikkuutta ja muitakin asioita, joten siitä maailmasta on löytynyt paljon materiaalia kirjaankin”, Luhtanen kertoo.

Sari Luhtanen (s. 1961) on kirjailija, käsikirjoittaja ja suomentaja, ja taitava humoristi. Hän on kirjoittanut useita romaaneja aikuisille ja nuorille, minkä lisäksi hänet tunnetaan Maisa ja Kaarina -sarjakuvan käsikirjoittajana. Hän on myös suomentanut useita tv-sarjoja. Tuula Kallioniemi (s. 1951) tunnetaan vetävän tarinan taitajana ja verbaalihuumorin mestarina. Hän on kirjoittanut mm. kuvakirjatekstejä, lastenkertomuksia, nuortenromaaneja sekä oppikirjoja.

Tuhkimo tennareissa ilmestyy 20.2. ja Pitkä ja komee 27.2. Molemmat kirjat on saatavana myös ääni- ja sähkökirjana.

