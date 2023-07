Loviisan Asuntomessuilla esitellään ensimmäistä kertaa älykotivalmiudella varustettu omakotitalo

Dekotalon Loviisan Asuntomessuille rakentama Lilla Hygge on Wiser Ready -älykotivalmis omakotitalo, jonka äly on alusta alkaen rakennettu perheen kasvavien tarpeiden ympärille.

Schneider Electricin tarjoaman Wiser Ready -älykotivalmiuden saa uuteen kotiin talotehtaalta tai rakennusliikkeeltä sekä sähköurakoitsijalta remontin yhteydessä.

Älykotivalmis koti on kalustettu älykkäillä sähkökalusteilla. Se on helppo ottaa käyttöön ja laajentaa itse jälkikäteen hankkimalla keskusyksikön ja lisälaitteet kattavalta jälleenmyyjäverkostolta.

Wiser Ready -kotiin voidaan asentaa valmiiksi älykkäät valokytkimet, termostaatit, verhojen ohjaus, palovaroittimet ja pistorasiat.

Tiedote 5.7.2023 – Loviisan Asuntomessujen yksi näyttävimmistä kohteista on kohde numero 24, Lilla Hygge. Dekotalon rakentama kohde on kaksilapsisen perheen kasvavien tarpeiden ympärille rakennettu koti. Kotiin on asennettu Schneider Electricin Wiser Ready -älykotivalmius, jonka avulla valojen ja pistorasioiden ohjaus onnistuu älykkäästi. Perhe voi laajentaa järjestelmää ja ohjelmoida sitä itse sitä mukaa kun uusia tarpeita ilmaantuu.

– Älykkyys tulee nyt koteihin vahvasti ja se luo uuden ongelman: Kuinka rakentaa älykoti siten, että se käy kaikille? Myös heille, jotka eivät sitä osaa tai halua käyttää? Koti, joka on helppo ylläpitää ja päivittää, kun tarpeet kasvavat? Joka kestää aikaa? Ja on ennen kaikkea kustannustehokas. Ensimmäistä kertaa Asuntomessuilla nähtävän älykotivalmiuden avulla näihin kysymyksiin on löydetty vastaus, kertoo Wiser-älykotijärjestelmän kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa.

Schneider Electricin Wiser Ready päivittää uuden ja vanhan asunnon älykotivalmiuteen kustannustehokkaasti

Wiser-älykotituotteiden äly perustuu perinteisen näköisiin Exxact-sähkökalusteisiin. Esimerkiksi tutut valokatkaisijat, termostaatit ja pistorasiat toimivat täysin perinteisten tapaan. Ne myös asennetaan samalla tavalla, vaivalla ja rahalla kuin perinteiset kalusteet, ja siksi ratkaisu on myös rakentajan ja urakoitsijan työtä helpottava asia.

Äly on toteutettu langattomasti ja sen saa käyttöön hankkimalla asuntoon keskusyksikön. Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää maksuttoman Wiser by SE -sovelluksen avulla jopa 120 laitetta. Samaan sovellukseen saa myös erilliset näkymät esimerkiksi kesäasunnolle tai kaupunkikodille.

Järjestelmä on tehty lähtökohtaisesti niin helpoksi käyttää ja ottaa käyttöön, ettei ammattilaista tässä vaiheessa tarvita. Sovellus opastaa kuvin ja suomenkielisin ohjein, kuinka valmiiksi asennetut kalusteet otetaan käyttöön. Tämän jälkeen kodin automaatioita ja tilanneohjauksia on mahdollista tehdä omasta puhelimesta, vaikka toiselta puolelta maailmaa.

– Kuumin peruna on aina se, mitä älykoti maksaa. Wiser on ilmainen käyttää. Siinä ei siis ole aloitus- tai kuukausimaksuja. Järjestelmän hinta on aina totta kai kiinni siitä, kuinka paljon laitteita kohteeseen asennetaan. Esimerkiksi Lilla Hyggen älykotivalmiuteen asennettujen laitteiden (29 kpl) arvo on hieman alle 3 200 €. Tämän päälle perhe onkin jo hieman etukäteen päivittänyt järjestelmää langattomilla lämpötila- ja kosteustunnistimilla, liiketunnistimilla, ovitunnistimilla ja kameroilla, Hallamaa jatkaa.

Lilla Hyggen rakentaja Dekotalo on ajan hermolla tuomassa Wiser Ready -älykotivalmiutta markkinoille. Dekotalolta hankittuna järjestelmän voi saada asuntoon halutussa mittakaavassa.

Asuntomessukohteeseen sähkökalusteisiin valikoitui näyttävä muotiväri antrasiitti ja kehyksiksi osassa taloa musta lasi. Wiser-älykoti voi siis näyttää myös tyylikkäältä.

Järjestelmään on tällä hetkellä saatavilla kattavasti Exxact-sähkökalusteita, ja valikoima laajenee jatkuvasti. Heinäkuussa 2023 markkinoille saapuvat Wiser-yhdistelmätermostaatit (lattia/huone, sähkö/vesi), ja kesäkuussa sarja täydentyi 230 V:n palovaroittimella.

– Ennen seuraavaa lämmityskautta Wiser-sovellus tulee saamaan myös uusia ominaisuuksia, joiden avulla sähkölaskun taklaaminen onnistuu entistä helpommin, Hallamaa vinkkaa.

Lue lisää Lilla Hyggestä

Katso Wiser Ready -video

Lue lisää Wiserista

Lisätietoja:

Sara Orre, Kanava ja segmenttimarkkinointivastaava, Schneider Electric

sara.orre@se.com

Juhani Hallamaa, Kaupallinen tuotepäällikkö, Schneider Electric

juhani.hallamaa@se.com