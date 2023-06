Loviisan asuntomessuilla on vain neljä yksikerroksista omakotitaloa, vaikka se on suomalaisten toivotuin talomalli

Loviisan asuntomessuille rakentuva Designtalo Villa Kungen yksikerroksinen, kooltaan kompakti, pohjaltaan muunneltava ja arvonsa säilyttävä omakotitalo. Juuri sellainen, jollaista suurin osa suomalaisista toivoo. Ken Ryynänen halusi rakentaa itselleen ja 12-vuotiaalle pojalleen juuri tähän elämäntilanteeseen sopivan ja oman perheen tarpeita vastaavan kodin, mutta myös jälleenmyyntiarvo vaikutti valintaan.

Designtalon myyntipäällikkö Ville Pakarinen vahvistaa, että Designtalon tämän vuoden messukoti vastaa hyvin pitkälti suomalaisten asumistoiveita.

“Yksikerroksinen omakotitalo sopii monen ikäiselle asujalle ja eri elämäntilanteisiin. Esimerkiksi pieniä lapsia on helpompi pitää silmällä, kun kaikki ovat samassa kerroksessa, ja toisaalta toimintojen keskittäminen yhteen kerrokseen ja esteettömyys palvelevat myös senioreita ja lemmikkiperheitä. Monet asiakkaamme ottavat jo suunnitteluvaiheessa huomioon muuttuvat elämäntilanteet ja sen, miten talo palvelee aikanaan mahdollisia seuraavia asukkaita.”

Yksikerroksinen omakotitalo on kustannustehokas ja helpommin muunneltava

Pakarisen mukaan Designtalon myynnistä yksikerroksisten talojen osuus on 70 prosentin luokkaa.

“Yksikerroksisen talon suunnittelu on tehokkaampaa, kun sisäportaat eivät vie tilaa, ja talon koon kasvattaminen on edullisempaa yhdessä kerroksessa kuin kahdessa. Myös esteettömyys on helpompi ottaa huomioon yksikerroksisessa talossa”, Pakarinen kertoo.

Tontin koko ja kaavamääräykset vaikuttavat talomallin valintaan

Vaikka suurin osa suomalaisista toivookin yksikerroksista omakotitaloa, moni päätyy silti rakentamaan kahteen kerrokseen. Tämä on tavallista erityisesti isoissa kaupungeissa, joissa tontit ovat pieniä ja kaavamääräykset asettavat rajoituksia talomallille.

Pakarinen kertoo, että kaksikerroksisillakin taloilla on silti vankka kannattajakuntansa.

“Tontti asettaa monesti rakentamiselle sellaiset raamit, että päädytään rakentamaan kaksikerroksinen talo. Mutta kaksikerroksinen on monelle myös se ensisijainen valinta. Etenkin, jos perheessä on isompia lapsia, monen arkea helpottaa, jos lapset voivat viettää aikaa toisessa kerroksessa. Toiset taas tykkäävät esimerkiksi siitä, että olohuoneessa on avaruutta ja kaksikerroksisessa talossa siihen on erilaiset mahdollisuudet, kuin yksikerroksisessa talossa. Meillä Designtalolla kaiken keskiössä on asiakkaan omat tarpeet, ja kaikenlaisiin tarpeisiin löytyy sopiva talomalli.”

Villa Kungen on Designtalon suosituin talomalli

Villa Kungenin talomalli on Nordic Classic Käpylä 128 Plus, joka löytyy Designtalon Nordic-mallistosta. Ryynästen taloon on tehty pieniä muutoksia, kuten kasvatettu neliöitä ja poistettu väliseiniä.

120-neliöiseen taloon mahtuu viisi huonetta ja keittiö, mutta Ryynäset ovat yhdistäneet kaksi vierekkäistä makuuhuonetta yhdeksi isoksi huoneeksi 12-vuotiaalle Albin-pojalle sekä jättäneet yhdestä makuuhuoneesta väliseinän pois, jolloin perheen isälle saatiin avoin työtila oleskelutilojen yhteyteen. Väliseinät ovat helposti palautettavissa, jos nykyisten tai tulevien asukkaiden tarpeet muuttuvat.

Ryynänen kertoo, että hänelläkin talomallin valintaan vaikutti kodin jälleenmyyntiarvo.

“Tämä on meille juuri tässä elämäntilanteessa täydellinen koti, mutta kun tilanteet ja tarpeet muuttuvat, tämä on helposti muuneltavissa myös toisenlaisten perheiden tarpeisiin.”