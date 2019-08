Löytyykö hautausmaalta elämän punainen lanka? Kai Sadinmaan Kuolleiden kirja julkaistaan

Kai Sadinmaan tietoteos Kuolleiden kirja julkaistaan maanantaina 19.8. Malmin hautausmaalla. Kuolleiden kirja eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkaudenkaipuusta ja puista on huikea tietokirja historiasta ja elämästä.

Tietokirjailija ja pappi Kai Sadinmaa vietti kesän Malmin hautausmaalla ja kertoo hautausmaan asukkaiden tarinoiden kautta suurista kysymyksistä: mihin ihminen elämässään pyrkii, mikä häntä ajaa eteenpäin? Mitä tapahtuu, kun ruumis poltetaan? Kaipaammeko elämässämme lopulta vain rakkautta? Millainen on unohdettu köyhien lasten hautapaikka, johon tietokirja päätyy?



Kuolleiden kirja kertoo myös hautaamisesta: mitä krematorion työntekijä tekee, miten hauta kaivetaan ja millaisia hautauskulttuureja on muualla maailmassa ja historiassa? Entä millaisia ovatkaan hautausmaan puut, pensaat ja kukat?



Kuolleiden kirja ei ole kirja vain yhdestä hautausmaasta. Se kertoo oivaltavasti yhden hautausmaan kautta elämästä aina ja kaikkialla.



Kuolleiden kirjan julkistamistilaisuus järjestetään Malmin hautausmaalla maanantaina 19.8., tervetuloa!

Ohjelmassa:

– kello 17-18:30 Kai Sadinmaan johdattama Kuolleiden kirja -tutustumiskävely Malmin hautausmaalla

– kello 19 Kai Sadinmaa ja Pirkko Saisio keskustelevat kirjasta ja Joose Keskitalo esittää kuoleman lauluja

– kello 21 nähdään F.W. Murnaun mykkäelokuvaklassiko Sunrise - A Song of Two Humans vuodelta 1927. Elokuva esitetään Yrjänä Sauroksen ja Mikko Perkolan live-säestyksellä.

Kai Sadinmaan johdattamat temaattiset hautausmaakävelyt jatkuvat Malmin hautausmaalla keskiviikkoisin kello 18 syyskuun lopuun. Kävelyt ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia, mutta osanottajia voi olla kuitenkin kerrallaan rajattu määrä: ilmoittautumiset sähköpostilla kai.sadinmaa@evl.fi tai tekstiviestillä 050 4753295.

”Auttaisiko kesä hautuumaalla minua elämään viisaammin ja iloitsemaan enemmän elämästä ja lopulta kuolemaan hyvin? Opettaisivatko hautojen ihmiset omilla tarinoillaan jättämään kaiken turhan pois, keskittymään oleelliseen, rakastamaan ja kunnioittamaan syvemmin elämää, eläimiä, ihmisiä, koko luomakuntaa ja tuntemaan myötätuntoa kaikkea kohtaan?”

Kai Sadinmaa on Torniossa syntynyt kirjoittaja ja pappi, joka on tullut tunnetuksi radikaaleista aamuhartauksistaan Radio Ylen Ykkösessä sekä Suomen ensimmäisenä pappina, joka vihki samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon – Helsingin tuomiokapituli antoi hänelle teosta ”vakavan moitteen”. Sadinmaa on kirjoittanut palkitun kuunnelman Toisenlainen iltahartaus Radio Ylen Ykköselle sekä kirjoittanut teokset 10 käskyä kirkolle ja Ilmestyskirja. Hän on myös tehnyt performansseja ja taideinstallaatioita.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi