Lucinda Rileyn romaaneja on myyty yli miljoona kappaletta Suomessa

Eri puolilta maailmaa adoptoiduista siskoksista kertovan Seitsemän sisarta -kirjasarjan ensimmäinen osa julkaistiin suomeksi keväällä 2017, ja tähän mennessä sarjassa on ilmestynyt seitsemän romaania. Huippusuositun sarjan odotettu päätösosa Atlas, Papa Saltin tarina ilmestyy toukokuussa 2023, ja sen on Lucinda Rileyn ohjeiden mukaan kirjoittanut loppuun hänen poikansa Harry Whittaker.

Lucinda Rileylta on suomennettu myös yksittäiset teokset Keskiyön ruusu, Enkelipuu, Perhosten huone, Vaarallinen kirje, Oliivipuu, Italialainen tyttö ja Orkideatarha. Seuraavaksi kirjailijan laajasta tuotannosta ilmestyvät suomeksi Auroran salaisuus 30.9.2022 ja Kuolema sisäoppilaitoksessa maaliskuussa 2023. Rileyn kirjoja ovat suomentaneet Hilkka Pekkanen ja Tuukka Pekkanen.

Suositun kirjailijan teokset ovat olleet ilmestymisestään lähtien kärkipäässä niin painettujen kuin digitaalistenkin kirjojen myyntilistoilla Suomessa ja maailmalla. ”Lucinda Riley on Suomen kuunnelluin käännetyn kaunokirjallisuuden kirjailija: hänen äänikirjojaan on kuunneltu jo yli 10 miljoonaa tuntia. Täysin vertaansa vailla olevan suosion takana on kirjailijan kyky kertoa tarinoita tavalla, joka vetoaa kaikenikäisiin ja myös miehiin”, kertoo Bazarin kustantaja Markus Lähdesniemi.

