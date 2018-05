Luento valottaa Visavuoren kokoelmaa ja kuvanveistäjä Emil Wikströmin elämää

Museonjohtaja Pälvi Myllylä luennoi Visavuoren mestarista kevään viimeisellä Kokoelmat kertovat -luennolla Kimmo Pyykkö -taidemuseossa torstaina 17.5. klo 17.30. Luennolle on vapaa pääsy.

Kuvanveistäjä Emil Wikström (1864–1942) suunnitteli ja toteutti kansallisromanttisen ateljeekotinsa Visavuoren Sääksmäelle, Vanajaveden rannalle vuosina 1894–1912.

Emil Wikström oli aikansa käytetyin kuvanveistäjä, joka veisti enemmän julkisia monumentteja kuin kukaan muu suomalainen kuvanveistäjä. Kangasalla Wikströmin kädenjälkeä löytyy esimerkiksi kivikirkon kupeesta Kangasalan vanhalta hautausmaalta. Liuksialan kartanon isännän ja valtiopäivämiehen Agathon Meurmanin hautareliefi on Wikströmin veistämä.

Hyvien työtilausten turvin Wikström pystyi rakentamaan Visavuoresta unelmiensa kokonaisuuden, johon kuului koti ja ateljee, tähtitorni, talvipuutarha, kasvihuone ja näköalapaikkoja joka suuntaan.

Visavuori avattiin museona vuonna 1967. Museo perustettiin, kun Wikströmin lapset lahjoittivat alueen rakennukset ja kaiken niihin liittyvän alkuperäisen irtaimiston museosäätiölle. Näin ollen museo on hyvin elämänmakuinen, ja siellä näkyvät Emil Wikströmin sekä hänen perheensä erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Visavuori on kotimuseo. Kotimuseon kokoelmat poikkeavat muista museoista siten, että niihin kuuluvat paitsi kaikki mahdolliset elämän esineistöt, kirjat, arkistot ja taideteokset, myös rakennukset ja jopa puutarha. Visavuoressa erityisen mielenkiintoista on erilaisten harrastusten – tähtitieteen, musiikin ja puutarhan – näkyminen kokoelmissa. Visavuoren erikoisuus on myös toinen suuri kokoelmakokonaisuus, Emil Wikströmin lapsenlapsen, pilapiirtäjä Kari Suomalaisen pilapiirroskokoelma. Pilapiirroskokoelmaan kuuluu noin 9000 piirrosta.

Visavuoren ensimmäisessä rakennuksessa, vuosina 1893–1894 rakennetussa karjalaishenkisessä hirsilinnassa asuin- ja työtilat olivat saman katon alla. Rakennus kuitenkin tuhoutui tulipalossa jo vuonna 1896 ja uusissa suunnitelmissa Wikström päätti toteuttaa kodin ja ateljeen erillisinä rakennuksina. Nykyinen asuinrakennus valmistui vuonna 1902 ja ateljeerakennus vuotta myöhemmin 1903.

Visavuori on säilynyt lähes muuttumattomana niistä ajoista, kun Wikström siellä asui ja työskenteli. Asuinrakennuksen sisustus ja irtaimisto on alkuperäinen, ja rakennuksessa voi edelleen kokea vuosisadan vaihteen kulttuurikodin tunnelman.



Kimmo Pyykkö -taidemuseon Kokoelmat kertovat -luentosarja keväällä 2018 pureutuu pirkanmaalaisten taidekokoelmien saloihin. Luennoilla kuullaan, miten kokoelmat syntyvät, ja mitä kokoelmat kertovat taiteilijasta tai keräilijästä.

Visavuoren taidekokoelmaa käsittelevä luento on sarjan viimeinen. Muut taidekokoelmat ovat olleet Kimmo Pyykkö -taidemuseon kokoelma, Emil Aaltosen museon kokoelma ja Hiekan taidemuseon kokoelma.

Kokoelmat kertovat -luento: Visavuorien kokoelma, Emil Wikström to 17.5. klo 17.30 Kimmo Pyykkö -taidemuseossa. Vapaa pääsy.



Lisätietoja:

Laura Pekkala

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasala-talo Oy

laura.pekkala @ kangasala-talo.fi

040 773 0196



Kimmo Pyykkö -taidemuseo

Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6

36200 Kangasala

kimmopyykkotaidemuseo.fi