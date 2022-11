Luistelualueiden jäädyttäminen on alkanut

Luistelualueiden jäädyttämiseen vaikuttaa pakkasen lisäksi lumen määrä.

- Jääalueiden pohjien tekemistä nopeuttaisi reilu lumipeite. Silloin saataisiin heti paksumpi jääkerros, jonka päälle saataisiin jäädytettyä vähitellen pintakerroksia, kertoo työnjohtaja Janne Mattila.

Tällä hetkellä jään paksuuden kasvattaminen on siis lumen puutteen vuoksi hidasta. Jääalueella on turvallista luistella silloin, kun jään paksuus on vähintään noin 3 senttimetriä.

Lumipeitteen päälle jäädytettäessä saadaan myös vaaleampi jää, jolloin se kestää keväällä pidempään. Suoraan hiekan päälle tehty jää sulaa keväällä nopeammin tumman pohjan vuoksi.

Muiden luistelualueiden jäädytys aloitetaan sitten, kun maahan saadaan riittävästi lunta ja pakkaskelit jatkuvat.

Ajantasaisen tiedon Vaasan kaikkien luistelualueiden, latujen ja rinteiden kunnosta voi tarkistaa kaupungin latu-, jää- ja rinneinfosta osoitteesta https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/latuinfo/fi.html.