Lukijansa odotukset haastava Puhuttava runous debytoi Keskustakirjasto Oodissa

Uusi teoskonsepti vastaa elämänsä murroskohdissa olevien lukijoiden kysyntään tarjoamalla runokirjoja, jossa runon särmä asetetaan lukijan odotuksia vasten. Kirjailijat esittäytyvät Basam Books Klubilla 17. toukokuuta.

Helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books esittelee uuden teossarjansa sekä sarjaan osallistuneita kirjailijoita Keskustakirjasto Oodissa.



Puhuttava runo on uusi, mielenkiintoinen konsepti, jossa elämän kriisessä syntyneet ja samalla taiteellisesti korkeatasoiset runot antavat lohtua niin kirjoina kuin erilaisten tapahtumien muodossa.

"Puhuttava runous voisi olla sellaista runoutta, jossa on joku erityinen särmä lukijan odotuksia vastaan tai vasten. Elikkä jotain sellaista runoa, joka jollain tavalla sanoittaa lukijoiden tuntemuksia tai tunteita – jotain sellaista, mitä he kokevat. Se voi olla ihan samaa runoa kuin muukin runous, mutta jollain tavalla on otettu huomioon se lukijan tarpeet ja odotukset. Tätä kautta voisi lähteä purkamaan sitä, miten puhuttava runo eroaa esteettisestä runosta. Esteettinen runo pyrkii olemaan hyvää runoutta ilman mitään rajoituksia: puhuttavassa runossa on särmä lukijaa vasten." - Tommi Parkko, toimittaja ja runoilija

Illan ohjelma:

18.00 Tuomas Alatalo (Olen uneni vallaton valtias, 2019)

18.30 Petri Merenlahti (Minä yksin voin tehdä sinusta ehjän taas, 2019)

19.00 Laura Palanne (Haamutiedostoja, 2019)

19.30 Marja Leena Viitana (Läikytän vähän teetä, 2019)



Tilaisuus järjestetään Keskustakirjasto Oodin Kirjataivaassa 3. kerroksessa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Basam Books Klubin haastattelijana toimii Mili Kaikkonen.