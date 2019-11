Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutukseen liki 1,2 miljoonaa

Opetushallitus on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle 1 185 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen jatkumoon keskittyvälle LUKILOKI 2 -hankkeelle vuosille 2020-2022. Hanke toteutetaan laaja-alaisena yliopiston eri yksiköiden, Niilo Mäki Instituutin sekä asiantuntijaverkoston yhteistyönä, jota koordinoi opettajankoulutuslaitos.

LUKILOKI 2 kohdistuu koulutuspoliittisesti tärkeään ja ajankohtaiseen kehittämisalueeseen. – Hyvä lukutaito on keskeinen perustaito, joka avaa uusia maailmoja ja mahdollisuuksia sekä suojaa syrjäytymiseltä, hankkeen johtaja, professori Marja-Kristiina Lerkkanen toteaa.

Pian päättyvä ensimmäinen LUKILOKI-monimuotokoulutus on antanut tutkimusperusteista virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen yli 1800 opettajalle ympäri Suomea. Koulutuksessa on kiinnitetty huomiota uusien opetussuunnitelmien mukaiseen lukemaan oppimiseen, lukumotivaatioon ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, suomi toisena kielenä -opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille.

–Tämä on merkittävä tunnustus Jyväskylän yliopiston laaja-alaiselle lukutaidon asiantuntemukselle. Opetushallitus tunnistaa opettajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutustarpeen ja merkityksen. LUKILOKI on saanut runsaasti myönteistä palautetta. Tästä on hienoa jatkaa, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen sanoo.

