Lukuloikkaa Espoon kouluissa

Espoon kouluissa panostetaan lukemisen edistämiseen. Tavoitteena on pitkäjänteinen, kaikkia kouluja ja kaikkea opetusta koskeva toimintatapa, joka muuttaa suunnan kohti parempaa lukutaitoa ja lukuinnostusta.

Espoon kouluissa panostetaan lukemisen edistämiseen. Viime syksynä suomenkielisessä opetuksessa koottiin lukutaidon edistämisen asiantuntijaryhmä, joka suunnittelee keinoja lukutaidon parantamiseksi ja lukuloikan ottamiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään mm. oppilaiden luetun ymmärtämistä ja teknistä lukutaitoa mittaavan ALLU-testin tuloksia. Tulokset ovat heikentyneet viime vuosina. Suunnan kääntämiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia. Espoossa tavoitteena on pitkäjänteinen, kaikkia kouluja ja kaikkea opetusta koskeva toimintatapa, joka muuttaa suunnan kohti parempaa lukutaitoa ja lukuinnostusta.

- Videoiden, pikaviestien ja meemien aikakaudella tekstien lukemisen taito näivettyy. Hyvä lukutaito on kuitenkin tärkeä oppimisen perusta. Hyvän lukijan on helpompi edetä myös jatko-opinnoista ammattiin. Lukutaitoa pitää harjoitella, tietenkin hauskasti ja innostavasti. Näin kehitämme oppimisen ja ajattelun taitoja sekä myös empatiakykyä. Lukemisen taito on edelleen ehdottoman tärkeää, ja siksi panostamme siihen Espoon kouluissa, kertoo Espoon opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen.

Tammikuussa lukutaidon edistämisen ryhmä järjesti ideointityöpajan, johon osallistui eri luokka-asteiden ja oppiaineiden opettajia sekä psykologeja ja kirjastopedagogeja. Tapahtumassa noin sata osallistujaa kouluilta ja kirjastoista jakoi ideoita lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi ja pohti ehdotuksia yhteisiksi toimenpiteiksi. Tilaisuudessa jaettiin myös hyviä käytännön vinkkejä, joita opettajat pystyivät heti hyödyntämään omassa työssään ja omassa koulussaan. Vaikka tilaisuuteen osallistujat jakoivat huolen heikkenevästä lukutaidosta, ilmapiiri oli innostunut ja inspiroiva.

Myös oppilaat ovat päässeet ideoimaan lukuloikkaa ja sen toimenpiteitä oppilaskuntien tapaamisessa. Yhtenä käytännön toimena lukemisen edistämiseksi Espoon koulujen kirjastoihin hankittiin lasten ja nuorten kirjoja 50 000 euron arvosta. Kirjoja oli lähes 3 000, ja niiden valinnassa huomioitiin oppilaiden toiveita.

Espoon lukuloikan etenemisestä tiedotetaan mm. Twitterissä: @OpetusEspoo.

Nyt lukemaan kaikki!