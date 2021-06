Lukuvinkit kesäksi lapsille ja nuorille – muista Otavan käynnissä olevat ystävämyynnit!

Jaa

Kesä on viimein täällä, vaan mitä se olisikaan ilman hyvää luettavaa? Aika tylsää! Kustannusosakeyhtiö Otavan ja Kariston lasten- ja nuortenkirjoista löytyy kiinnostavaa, viihdyttävää ja jännittävää lukemista niin aloitteleville kirjanystäville kuin ahmijoillekin. Suurin osa kirjoista on saatavilla perinteisen kovakantisen lisäksi myös ääni- ja sähkökirjana.

Nyt on mistä valita: Otavan ja Kariston lastenkirjauutuuksissa on tarjolla sekä tuttuja suosikkeja kuten Tatu ja Patu, Prinsessa Pikkiriikki, Anna ja Elvis että Oliver Orangin ja Pulla Vehnäsen kaltaiset uudet tuttavuudet. Nuortenkirjoissa mutkia ja valoa arkeen tuovat kovaa iskevä ensirakkaus, Japanin seuraavaksi hallitsijaksi paljastuva isä ja koulussa järjestettävät omat jalkapallon EM-kisat.

Valikoimasta löytyy niin lahjaideoita koulunsa päättäville, kesäseuraa kirjoista kaipaaville ja niille, jotka mieluummin kuuntelevat kuin lukevat kirjansa. Suositukset on jaoteltu viiteen kategoriaan: ELÄINYSTÄVIÄ JA LUONNON IHMEITÄ, YSTÄVYYTTÄ JA PERHESUHTEITA, HUUMORIA JA HAUSKANPITOA, SEIKKAILUJA JA JÄNNITYSTÄ sekä KASVUKIPUJA JA SUURIA TUNTEITA.

ELÄINYSTÄVIÄ JA LUONNON IHMEITÄ

Ninka Reittu: YSTÄVÄNI PULLA VEHNÄNEN. Millainen yhteys voi syntyä pienen tytön ja ponin välille? Ja mitä se tarkoittaa, kun ottaa toisen ystäväkseen? Ystäväni Pulla Vehnänen kertoo Pulla-ponista ja Tylli-tytöstä, joista tulee toistensa parhaat ystävät. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 5+.

Satu Kettunen: AARTEITANI SUOMESTA. Upea kuvakirja sukeltaa syvälle Suomen sieluun kuin lämpöiseen järviveteen. Tekstit suomeksi ja englanniksi. Oivallinen lahja- ja tuliaisidea myös aikuisille. Ikäsuositus: 5+

Johanna Elomaa: OLIVER ORANKI JA METSÄN AINUTLAATUISET SANKARIT. Ystävyydessä ja herkkyydessä on suurta voimaa. Ihana satu erilaisuuden kohtaamisesta. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 5+.

Nora Lehtinen ja Jenni Skyttä-Forssell: HATTARATUULI – PIIRRETÄÄN SATUJA IHOLLE. Uudenlainen satukirja tukee lapsen rauhoittumisen ja läsnäolon taitoja. Hattaratuuli vie mielikuvitusmatkalle ja herättää sadut eloon eri aistien kautta. Ikäsuositus: 3+

Juba Tuomola: FYFFE ON RAHATON. Fyffen vatsa kurnii. Mutta lompakossa ei ole kolikon kolikkoa. Jotta saisi ruokaa, tarvitaan rahaa. Mistähän sitä saisi?Sarjakuvan mestarin ensimmäinen kuvakirja esittelee uuden valloittavan koirahahmon. Ikäsuositus: 3+

Helena Meripaasi: TASSU-TRIO – PENTUHURJIMUS. Tyttötrio Allu, Erika ja Christa lemmikkeineen pitää yhtä vaikeuksienkin läpi, kun elämä karvaisten kaverien kanssa ei aina menekään suunnitelmien mukaan. Eläinten ystävien toivesarja. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 9+

Tiina Tanskanen: HEVOSTYTTÖ IITU – ONNEN AMULETTI. Iitu on tallityttö henkeen ja vereen, ratsastamaan on päästävä vaikka sydän murskana! Kilpaileminen vasta sytyttääkin Iitun, jolle rakkaista rakkain on suomenhevostamma Talismaani. Pakahduttavan ihanan sarjan päätösosa kaikille heppafaneille ja eläinrakkaille. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 9+

YSTÄVYYTTÄ JA PERHESUHTEITA

Tuula Kallioniemi: EINO JA REINO JA MOJOVAT MOTTIPÄÄT. Eino muuttaa uuteen kotiin ja jännittää kouluun menoa. Ennen sitä uuden kodin ikkunan taakse ilmestyy kuitenkin jo kaveriksi pyrkivä Reino. Helppolukuinen Kirjakärpänen-sarja houkuttelee lukijoita kirjojen kiehtovaan maailmaan! Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 6+

Susanna Silvander-Rosti: SULON JA ELSIN UUDET NAAPURIT. Lämminhenkinen kuvakirja monenlaisista perheistä. Rakkaus ratkaisee, olipa kyseessä sitten uusperhe, adoptioperhe, yhden vanhemman perhe, sateenkaariperhe, maahanmuuttajaperhe tai jokin muu. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 5+

Josefine Sundström ja Emma Göthner: SAAGAN SEIKKAILUT: TRAMPOLIINI, UIMAKOULU JA KADONNUT TIIKERITASSU. Viisi riemastuttavaa tarinaa viisivuotiaan arjen suurista seikkailuista. Saagan seikkailut ovat valloittaneet kirjasarjana Ruotsissa sekä animaationa myös suomeksi. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 5+

Siri Kolu: ME ROSVOLAT JA KAVERIKAAPPARI. Mikä on törkein mahdollinen rosvouksen muoto? Se, että varastaa toiselta mielipiteen ja kaverit. Taitava ja pärjäävä Hele on pulassa ja pyytää Viljan apua. Rosvomaailman uusi tulokas Kuuska Jaskari on osoittautunut manipulaattoriksi, ja Hele on huolissaan. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 9+

Kalle Veirto: MEIDÄN OMAT EM-KISAT. Hilpeä jalkapallokirja aloittaa nuortensarjan. Kevät koittaa koululaisille, ja joillekin koululaisille se merkitsee jalkapalloilun Euroopan mestaruuskilpailujen alkamista, Meidän Omia EM-kilpailuja. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 7+

Riina Katajavuori: TALVIKKI JA KYMMENES MUSIIKKILEIRI. Vuoden paras viikko! Talvikki ja äiti lähtevät jo kymmenennelle musiikkileirilleen. Kaikkein parasta on nähdä taas Elli. Talvikkia jännittää, kun edessä on sooloesitys kontrabassolla. Helppolukuinen Kirjakärpänen-sarja houkuttelee lukijoita kirjojen kiehtovaan maailmaan. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 6+ Ilmestyy ennen juhannusta.

HUUMORIA JA HAUSKANPITOA

Aino Havukainen ja Sami Toivonen: TATU JA PATU KESÄLEIRILLÄ. Haluatko mukaan kaikkien aikojen kivoimmalle kesäleirille? Hyppää kyytiin, sillä Tatun ja Patun leiribussi starttaa nyt! Ikäsuositus: 5+ Ilmestyy ennen juhannusta.

Arttu Unkari: ISÄMIES JA PAHA PIKKUVELI. Isämies tunaroi tavalliseen tapaansa ryöstötutkimusten kanssa, ja Oonan on riennettävä apuun. Pahis pikkuveli on kuitenkin koko ajan askeleen edellä. Vauhdikasta seikkailua ja huumoria alakoululaisille. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 7+

Andy Griffiths: MAAILMAN PARAS PUUMAJA, 52 KERROSTA. Andyn ja Terryn puumaja laajenee aina vain! Uudet 13 kerrosta sisältävät muun muassa melonimurskaamon, aaltokoneen ja rakettikäyttöisen porkkanalingon. Hauskasti kerrottu ja kuvitettu sekopäinen seikkailu sopii kaikille Neropatin päiväkirjan lukijoille. Ikäsuositus: 7+

Noora Kunnas: SALMANTERIN TERTTU JA JUUSTOINEN MYSTEERI. Mahtimummo Terttu, Pedro-kukko ja sisarukset Mikko ja Lilli törmäävät kummallisten kuoppien arvoitukseen. Mutta nokkela nelikko ei ole huijattavissa, vaan onnistuu ratkomaan ällistyttävimmänkin mysteerin. Ikäsuositus: 8+ Ilmestyy ensi viikolla.

Maria Kuutti: ANNA JA ELVIS RISTEILYLLÄ. Hulvattomassa lastenromaanissa risteillään Ruotsiin. Ruotsin-risteilyllä sattuu ja tapahtuu: mukaan tunkee yllätysmatkustaja, ja yksi kännykkäkin katoaa. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 8+

Veera Salmi: PULUBOIN TÄHTIMIETTEELLINEN KIRJA. Puluboin päässä pyörivät avaruuden kokoiset ajatukset. Miksi sen on silti vaikeaa ymmärtää pimeässä viihtyvää Murmelia? Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 6+

SEIKKAILUJA JA JÄNNITYSTÄ

Hannele Lampela: PRINSESSA PIKKIRIIKKI VALLOITTAA MAAILMAN. Pikkiriikki pääsee Pöjöläisen kanssa ensimmäistä kertaa kahdestaan kylille. Suuressa maailmassa Pikkiriikki viettää hauskaakin hauskemman päivän. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 5+

Tapani Bagge: PIKKUVELIVARAS. ​Elsa ja Elmeri jälleen rosvojen jäljillä! Kun Elsa palaa painitreeneistä, pihassa odottaa lettipäinen tyttö Aino. Pikkuveli on kadonnut. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 7+

Åsa Larsson, Ingela Korsell, Henrik Jonsson: PAX 1 LOITSUSAUVA ja PAX 2 TUONENKOIRA. Jännittävä kauhufantasiasarja vie keskelle pohjoismaisen mytologian karmivimpia seikkailuja ja hirvittävimpiä otuksia. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 9+

Jessica Townsend: ONTTOROKKO. Odotettu paluu taianomaiseen Nevermoorin maailmaan. Morrigan on nyt valmis täyttämään rohkeasti kohtalonsa meinioseppänä, mutta Nevermooria koetteleetuntematon tauti, johon sairastuneet käyttäytyvät järjettömästi ja vihamielisesti. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 8+

Oskar Källner: IMPERIUMIN PERILLISET 1 TÄHTIIN TEMMATUT. Vauhdikas, sarjakuvamaisesti kuvitettu tieteisjännäri Star Warsin ja Star Trekin hengessä. Alice ja Elias asuvat vanhempineen Uppsalan laitamilla. Eräänä iltana äiti katoaa ja isä pidätetään. Sisarukset saavat selville, että äiti on joutunut avaruusolentojen kaappaamaksi. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 9+

Mimmu Tihinen: KALEVIN KESÄTARINA. Sympaattinen selkokirja vie kesänmittaiselle seikkailulle.​ Aurinkoisena kesäpäivänä kaikki haluavat olla uimarannalla. Kaikki muut, paitsi Kalevi. Hän inhoaa vettä eikä edes halua opetella uimaan. Kalevi ja Kiia rakentavat lähimetsään salamajan. Eräänä päivänä maja on rikottu. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 7+ Ilmestyy ennen juhannusta.

KASVUKIPUJA JA SUURIA TUNTEITA

Veera Salmi: OLIN NIINKU AURINKO PAISTAIS. Ensirakkaus, koronakevät. Säeromaani pojasta, jonka elämässä järisee yhtäkkiä kaikki. Äänikirjan lukijana rap-artisti Gracias. Myös sähkökirjana. Ikäsuositus: 12+

Taina Haahti: AAVIKKOTIEN HYYPIÖ. Kaikki järistykset eivät näy Richterin asteikolla – notkea nuortendekkari muutoksesta ja sen kohtaamisesta. 13-vuotias Tinja joutuu muuttamaan yksinhuoltajaäitinsä kanssa Aavikkotien kerrostaloihin ja taakse jäävät paras kaveri Ellu ja jalkapallojoukkue. Aavikkotiellä vastassa on ilkeä Inkku klaaneineen, tyrannimainen Talotoimikunta ja nurkissa piileskelevä aavekoira Teetee. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 12+ Ilmestyy kesäkuun lopussa.

Elizabeth Acevedo: MAATA JALKOJEN ALLE. Terävä romaani surusta, anteeksiannon vaikeudesta ja katkeransuloisista ihmissuhteista. Camino ja Yahaira saavat kuulla olevansa sisaruksia, kun heidän isänsä menehtyy lento-onnettomuudessa. Juuri kun he luulevat menettäneensä kaiken isästään, he löytävät toisensa. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 14+

Jason Reynolds: MINUUTIN MITTAINEN IKUISUUS. Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta. Palkitun amerikkalaiskirjailija Jason Reynoldsin poikkeuksellisen vavahduttava runomuotoinen romaani väkivallasta, kasvamisesta ja vaikeasta päätöksestä. Myös sähkö- ja äänikirjana. Äänikirjan lukijana rap-artisti Gracias. Ikäsuositus: 14+

Angie Thomas: BETONIRUUSU. Kuinka kasvattaa lasta, kun omatkin kasvukivut vielä vihlovat? Paluu rakastetun Viha jonka kylvät ​-romaanin kulmille. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 14+ Ilmestyy ennen juhannusta.

Emiko Jean: TOKION PRINSESSA. Tavalliset eurooppalaiset prinsessat on niin nähty ― tehkää tilaa prinsessa Izumi ”Izzy” Tanakalle! Izumi on tavallinen kalifornialainen 18-vuotias tyttö, kunnes hän saa tietää olevansa Japanin kruununprinssin tytär. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 14+ Ilmestyy heinäkuussa.

Nadja Sumanen: SADE ON KAIKILLE SAMA. Miltä suudelma tuntuu kesäkuumalla katolla peruskoulun päättäjäispäivänä? Miltä poikuuden menetys Sisilian tähtitaivaan alla? Millaista on riuhtaista itsensä irti ylisuojelevan äidin otteesta? Novelleja nuorista joita tunteet liikuttavat, nuorista joille elämä on tässä ja nyt. Myös sähkö- ja äänikirjana. Ikäsuositus: 14+. Ilmestyy heinäkuussa.

