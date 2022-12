Lumikuorma ajankohtaan nähden harvinainen etelärannikolla – kuplahallien kattoja tarkkailtava

Etelä-Suomen rannikko sai vankan lumipeitteen Tammisaaren, Lohjan, Porvoon ja Haminan väliselle rantakaistaleelle. Lumikuorma on maksimissaan jopa 60 kg/m2. Kuplahallien lumimäärää on syytä tarkkailla, koska jo 30 senttimetrin paksuinen lumikerros (50–60 kg/m2) lisää romahdusriskiä. Muualla maassa lumikuorma vaihtelee 20–40 kg/m2. Lapissa on ajankohtaan nähden tavallista vähemmän lunta.

Luminen pihamaisema Helsingissä 13.12.2022. Kuva: kh

"Näin aikaista ja yhtä runsasta lumikerrosta saa Etelä-Suomessa hakea vuosien takaa. Pääkaupunkiseudulla oli joulukuussa 2010 jopa vielä hieman enemmän lunta. Sisämaassa vastaava määrä lunta – 60 kg/m2 – oli viimeksi vuonna 1985. Etelärannikon linjasta poikkeaa vielä Hyvinkään ja Riihimäen seutu, jossa 60 kg/m2 on ylittynyt viimeksi 1965", kertoo tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta. Joulun alle ennustettu lämpeneminen saattaa jonkin verran sulattaa lunta Etelä- ja Lounais-Suomessa. Jos suojasäätä ei tule, voi lumen määrä kasvaa vielä 10–20 kg/m2 vuoden loppuun mennessä. Muualla maassa lumipeite säilyy tai kasvaa. Tuulen kinostava vaikutus lisää kuplahallien kattojen riskejä Kuplahallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Kuplahallit ovat riskialttiita vahingoille ja romahdukselle jo 30 cm (50–60 kg/m2) lumikuormalla. Kiinteäkattoisille laajarunkoisille halleille ja maneeseille alkaa tulla ensimmäisiä ongelmia, kun lumikuorma maassa on 100 kg/m2. Ongelmat johtuvat tällöin rakenne- tai suunnitteluvirheistä. Lisätietoja Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 439,

