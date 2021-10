Lumilautailija Eero Ettalan uusi video johdattaa katsojan arktiseen ihmemaailmaan

Projektin idea sai alkunsa siitä, kun lumilautailija Eero Ettala halusi toteuttaa kotimaassaan projektin jonka lokaatio olisi todella ainutlaatuinen. Syntyi ajatus lumilinnasta jonka voisi talvikauden päättyessä valjastaa lumilautailijan leikkikentäksi.

Lumesta ja jäästä rakennettu SnowVillagen lumilinna on noussut Kittilän Lainioon jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Talvikauden 2021 teemana toimi makromaailma. Sen olemassa ollut arkkitehtoninen muotoilu ja rakenteet sopivat loistavasti projektin toteuttamiseen, mikä tarkoitti myös sitä, että Eero pystyi tutustumaan lumilinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ennen kuvausten alkua. “Käytin ennakkosuunnitteluun paljon aikaa ja mietin tarkkaan, mitä kaikkia temppuja lumilinnassa voisi tehdä. Minulle oli todella tärkeää, että video toisi lumilautailua sekä omia laskutaitojani esille mahdollisimman monipuolisella tavalla”.

Projektin kuvaukset alkoivat samana päivänä, kun lumilinna sulkeutui yleisöltä, joten Eero ja kuvausryhmä saivat vapaat kädet tehdä paikassa mitä halusivat, eikä heidän tarvinut pelätä paikkojen tuhoamista. Moniin sisällä tehtyihin temppuihin piti ottaa vauhtia linnan ulkopuolelta, jotta niihin saatiin tarvittava nopeus. Ahtaiden tilojen vuoksi se tarkoitti sitä, että rakenteisiin jouduttiin tekemään aukkoja ramppien rakentamiseksi. “Kun rakensimme esimerkiksi piknik-pöydästä tehdyn laskulinjan linnan sisälle, meidän piti lyhentää pöydän jalkoja, että pystyin edes seisomaan suorassa sen päällä. Rajattu tila ja temppujen jälkeen välittömästi vastassa olleet jäiset seinät tarkoittivat sitä, että minun piti olla todella varovainen etten loukkaisi itseäni”, muistelee Ettala.

Projektin kuvaukset kestivät yhteensä viisi päivää ja eri laskuspotteja oli yhteensä kymmenen. Kuvauspäivät olivat pitkiä ja intensiivisiä. “Piti tavallaan olla koko ajan tilanteen päällä ja toimia projektinjohtajana. Ensisijainen roolini oli tottakai laskea ja tehdä temppuja, mutta samaan aikaan minun piti myös seurata seuraavan spotin rakentamista, että se toteutetaan varmasti siten, että pystyn sitä vetämään, ettei obstaakkeleista tule liian jyrkkiä tai loivia ja että ne sopivat laskutyyliini. Tuntui, että ajatukset olivat jatkuvasti vähän kahdessa paikassa samaan aikaan. Mutta onneksi projekti oli suunniteltu niin hyvin ja temput olivat pitkälti jo tiedossa, että loppujen lopuksi kaikki meni tosi sujuvasti”, kertoo Eero.

“Kaiken kaikkiaan tämä projekti on yksi ikimuistoisimmista, mitä minulla on ollut mahdollisuus koko urani aikana toteuttaa. Lopputulos on jopa parempi, mitä uskalsin edes toivoa. Kuvausten lokaatio sai projektin tuntumaan todella erityiseltä – tuntui kuin olisin saanut laskea viikon ajan keskellä satumaailmaa”, Eero summaa.



Lataa Eeron Snow Castle -videon trailer ja kuvat Red Bull Content Poolista:

https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-14654



Kokopitkä video ja Behind the Scenes -video:

https://www.redbull.com/fi-fi/eero-ettala-snow-castle

Lapland Hotels SnowVillage:

https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/yllas/lapland-hotels-snowvillage.html