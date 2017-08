Lumilautailun supertähti Enni Rukajärvestä Kaslinkin Aito-kauratuoteperheen brändilähettiläs

3.8.2017 09:30 | Wolfcom

Lumilautailun slopestylen maailmanmestari ja olympiamitalisti Enni Rukajärvi ja kouvolalainen elintarvikealan perheyritys Kaslink ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Rukajärvestä tulee uuden kotimaisen Aito-kauratuoteperheen brändilähettiläs. Urheilumenestyksen lisäksi terveellisten ja ympäristöystävällisten valintojen puolestapuhujana tunnetuksi tullut Enni Rukajärvi pitää yhteistyötä vastuullisen kotimaisen elintarvikeyhtiön kanssa itselleen aidon luonnollisena. Rukajärvi tulee Kaslinkin kanssa edistämään suomalaisen kauran käyttöä vaihtoehtona perinteisille maitotuotteille.

Lumilautailun kansainväliseksi supertähdeksi noussut Enni Rukajärvi on tullut tunnetuksi oman tiensä kulkijana, joka tekee niin kilparadoilla, kuin niiden ulkopuolellakin rohkeita valintoja. Hän on nuoresta iästään huolimatta edennyt lajissaan maailman parhaimmistoon ja toimii tärkeänä esikuvana ja kannustajana myös nuoremmille laskijoille. Toisen olympiakautensa aloittava Enni Rukajärvi on suomalaisurheilijoista aktiivisimpia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen puolestapuhujia, mikä sopii myös perinteisen suomalaisen elintarviketeollisuuden ennakkoluulottomana innovaattorina kunnostautuneen Kaslinkin arvoihin.

”En voisi kuvitella meille parempaa partneria, joten olemme erittäin ylpeitä päästessämme Ennin matkaan juuri tämän olympiakauden alussa. Jo kolmesti peräkkäin vuoden lumilautailijana palkittu Rukajärvi nimettiin hiljattain Urheilugaalassa Vuoden esikuvaksi, mikä kertoo paljon hänen nauttimastaan arvostuksesta myös kilparatojen ulkopuolella. Sellainen mekin haluamme olla, joten uskon, että tulemme yhteistyömme myötä oppimaan toisiltamme paljon”, kertoo perheyhtiö Kaslinkin markkinointi- ja viestintäjohtaja ja osakas Juha-Petteri Kukkonen.

Pienestä kastiketehtaasta Suomen kolmanneksi suurimmaksi meijeriksi vajaassa 20 vuodessa kasvaneen Kaslinkin tuorein innovaatio muuttaa kotimaisen kauran maidon kaltaiseksi raaka-aineeksi ja tarjoaa maailman johtavalle maitokansalle terveellisen ja aidon kotimaisen kasviperäisen vaihtoehdon. Markkinoiden ensimmäisen tuoreen kaurajuoman lisäksi Aito-sarjaan lanserataan elokuun lopussa myös lusikoitavia välipaloja.

”Kaslinkin asenne ympäristöä säästäviin tuotantomuotoihin on tehnyt minuun vaikutuksen. Koska kasvipohjaiset tuotteet sopivat itselleni paremmin, on kotimaisen kauran jalostaminen maidolle hyvältä maistuvaksi ja helposti nautittavaksi vaihtoehdoksi teema, jota haluan mahdollisuuksieni mukaan edistää. Siksi Kaslinkin Aito on minulle luonnollinen kumppanuus, jonka kanssa voin aidosti toimia niin kotimaassa kuin maailmallakin”, kertoo Enni Rukajärvi ja jatkaa: ”Olen pitkään pohtinut sitä, minkälaisten kumppanien kanssa haluan toimia ja miten ne voivat tukea omaa juttuani. Haluan kuitenkin vain laskea ja jos siinä sivussa pystyn auttamaan kumppaneitani eteenpäin, teen sen mielelläni. Kaslink on juuri tällainen ja toivon, että pystyn esimerkilläni kannustamaan kenties myös joitakin muita ihmisiä kohti kestävämpiä ja terveellisempiä valintoja.”

Ihmeviljaksi kutsuttu kaura on arvostettu vilja, jonka päivittäinen käyttö edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina tai jopa alentaa veren kolesterolia, mikä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä, tasapainottaa ruoansulatusta ja parantaa veren sokeri- ja rasva-arvoja. Se on lisäksi merkittävä kuidun lähde.

Ennin kanssa myös maailmalle

Kaslink vie Kouvolassa valmistamiaan ruoanlaittotuotteita, juomia ja välipaloja jo yli 15 maahan Euroopassa. Uusien Kaslink Aito -kauratuotteiden esittely on alkanut myös Kaslinkin vientimarkkinoilla, joilla niiden vastaanotto on ollut kannustavan innostunutta.

"Kaslink Aito -kauratuoteperheemme tulee kasvamaan vuoden loppuun mennessä ainakin 10 tuotetta kattavaksi. Laajennamme sarjan ensi vuonna kaikkiin maitohyllyn tärkeimpiin tuotteisiin tarjoten kuluttajille aidon kotimaisen kasvipohjaisen vaihtoehdon. Tämän kertomisessa Enni Rukajärven kaltainen tiedostava supertähti on paras mahdollinen sanansaattaja niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoillamme”, jatkaa perheyhtiön Juha-Petteri Kukkonen.

Kaslink

Kouvolasta kotoisin oleva perheyhtiö Kaslink on yksi suurimmista kotimaisista jokapäiväisten ruoanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Kolmen Kukkosen veljeksen omistaman yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 60 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 140 henkilöä. Yrityksen on vuonna 2001 perustanut nykyomistajien Tuomas, Juha-Petteri ja Matti Kukkosen isä Raino Kukkonen ja sen valmistamia elintarvikkeita myydään jo yli 15 maassa Euroopassa.