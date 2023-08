Lumme Energia tukee liikuntaa ja kulttuuria Liike on energiaa -rahaston kautta

Lumme Energia on perustanut Liike on energiaa -rahaston, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista, luoda hyvää energiaa, kannustaa yhteistyökumppaneita toimimaan esimerkkinä ja innostaa ihmisiä huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Paikalliset seurat ja yhdistykset voivat hakea toimintatukea vuodelle 2024 rahaston kautta 30.9.2023 mennessä.

”Lasten ja nuorten harrastustoiminta edistää alueellista elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä, ja tässä haluamme olla mukana. Osana yritysvastuutamme tuemme arvokasta työtä, joka usein perustuu vapaaehtoisiin ja talkoovoimiin”, kertoo asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari. Tuen määrä voi yhtä toimijaa kohti olla 500–5 000 e ja tuen suuruuteen vaikuttaa yhteistyön laajuus. Rahaston raameihin voi tutustua ja sähköisen hakulomakkeen täyttää osoitteessa lumme-energia.fi/rahasto. Kaikille hakijoille vastataan 31.10.2023 mennessä ja tuen saajat julkistetaan verkkosivuillamme loppuvuoden aikana.

